Yarım asır sonra bile Beatles zirvede

Albüm satışları hakkında analizler yapan Nielsen’in yayınladığı yıl ortası raporuna göre, Beatles’ın “The Fab Four” albümü Ocak ayından Haziran’a kadar fiziksel ve dijital olarak toplam 1 milyon 94 bin adet sattı. En çok albüm satışı yapan rock grupları listesinde 2’nci sırada ise ‘Queen’ yer aldı. Öte yandan, Nielsen’ın sözcüsü bu yıl ilginç bir şekilde plak satışlarının yüzde 45 arttığını, ancak CD ve dijital satışların ise düştünü açıkladı.