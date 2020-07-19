Yarım asır sonra bile Beatles zirvede

Albüm satışları hakkında analizler yapan Nielsen’in yayınladığı yıl ortası raporuna göre, Beatles’ın “The Fab Four” albümü Ocak ayından Haziran’a kadar fiziksel ve dijital olarak toplam 1 milyon 94 bin adet sattı. En çok albüm satışı yapan rock grupları listesinde 2’nci sırada ise ‘Queen’ yer aldı. Öte yandan, Nielsen’ın sözcüsü bu yıl ilginç bir şekilde plak satışlarının yüzde 45 arttığını, ancak CD ve dijital satışların ise düştünü açıkladı.
Ağabeyi kaza yaptı, o yedek lastiği almaya çalıştıAntalya'da, takla atan otomobil sürücüsü Mustafa Elciler, emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtulurken, olay yerine gelen kardeşi ise kaybolacağı gerekçesiyle aracın yedek lastiğini almak istedi. Polisin ikazıyla lastiği bırakan kişi, olay yerinden uzaklaştı.