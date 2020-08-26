26.08.2020 - 20:23 | | AA
Yarım milyon insan tahliye edildi! 'Laura' 4. seviyeye çıkıyor
ABD'nin güneyinde Meksika Körfezi'nde etkili olan ve Texas ile Louisiana'yı vurması beklenen Laura kasırgasının 4 seviyeye çıkması tahmin ediliyor.
ABD Ulusal Kasırga Merkezine (NHC) göre, Meksika Körfezi'nde saatte 205 kilometre hızla ilerleyen ve kısa süre sonra kasırgaya dönüşen Laura, son 24 saatte yüzde 70 güç kazanarak 3 seviyeye çıktı.
Kategori 4 seviyesine yükselmesi ve Texas ile Louisiana'ya vurması beklenen Laura kasırgasına karşı uyaran yetkililer, sel sularının 6 metreye kadar yükselebileceğini bildirdi.
Texas ve Louisiana eyaletlerinde yarım milyon kişinin tahliye edilmesi istendi.
Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu ( 6 Ağustos 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1313 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 262 bin 507, can kaybı 6 bin 183 oldu. Son 24 saatte 1002 kişinin daha iyileşmesiyle corona virüs tedavisi tamamlananların sayısı 239 bin 797 oldu