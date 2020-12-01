01.12.2020 - 08:49 |
Yarışma tarihinde ilk... 1 milyon dolar kazandı!
ABD’de ünlü şef ve yazar David Chang, ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ adlı bilgi yarışmasından 1 milyon dolar kazandı.
ABD’de ünlü şef David Chang ‘Kim Milyoner Olmak İster’ isimli bilgi yarışmasında büyük ödülü kazanan ilk ünlü oldu. Chang, kazandığı 1 milyon doları koronavirüs (Kovid-19) pandemisinden etkilenen restoran çalışanlarına bağışlamaya karar verdiğini belirtti.
Edirneliler göbek atarak kar yağışı sevinci yaşadıBalkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dün gece, Hamzebeyli Sınırkapısı'ndan Edirne'den ülkeye giriş yaptı. Kurak geçen yılın ardından kar yağışına sevinen Edirneliler 9/8'lik ritimde çalan müzikle göbek atarak kar yağışı sevinci yaşadılar.