Yarışma tarihinde ilk... 1 milyon dolar kazandı!

ABD’de ünlü şef David Chang ‘Kim Milyoner Olmak İster’ isimli bilgi yarışmasında büyük ödülü kazanan ilk ünlü oldu. Chang, kazandığı 1 milyon doları koronavirüs (Kovid-19) pandemisinden etkilenen restoran çalışanlarına bağışlamaya karar verdiğini belirtti.