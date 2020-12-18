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18.12.2020 - 12:32 | | AA

Yasa Kasırgası can aldı

Okyanusya ülkesi Fiji'de Yasa Kasırgası'nda 2 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce konut tahrip oldu.

Yasa Kasırgası can aldı

Ülkenin en büyük ikinci adası Vanua Levu'yu vuran kasırga nedeniyle 20 bin kişi evlerinden tahliye edildi.

Fiji Ulusal Afet Yönetimi Direktörü Vasiti Soko, yaptığı açıklamada, saatteki hızı 345 kilometreye ulaşan kasırganın gece saatlerinde Vanua Levu'da etkili olduktan sonra Fiji’nin güneydoğusundaki küçük adacıklara doğru yol aldığını belirtti.

Kasırgada şu ana dek 2 kişinin kaybettiğini ifade eden Soko, yüzlerce konutun tahrip olduğunu, yüz milyonlarca dolarlık maddi hasar beklendiğini bildirdi.

Diğer yandan ülke tarihindeki en şiddetli kasırganın, korkulduğu kadar geniş bir alanı etkilememesi insanları rahatlattı. Ülkenin en büyük ikinci adası olan Vanua Levu adasını vuran kasırga, başkent Suva’yı ve ülkenin en büyük adası Viti Levu’yu pas geçti.

Yetkililer, kasırga nedeniyle sel ve fırtına uyarısında bulundu. Başkent Suva yakınlarındaki Rewa Nehri'nin yükseldiği ve yağmurun aralıklı olarak devam ettiği bildirildi. Ayrıca kasırganın saatte 250 km’ye varan rüzgarları tetikleyeceği uyarısı yapıldı.

Pasifik Okyanusu'nda Yeni Zelanda ve Hawaii'nin arasındaki bölgede yer alan 930 bin nüfuslu ülkede, kasırga nedeniyle gece sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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