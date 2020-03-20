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20.03.2020 - 13:19 | | İHA

Yasağa rağmen düğün yaptılar, karantinaya alındılar

Cezayir'de corona virüsü nedeniyle faaliyetlerin askıya alınmasına rağmen düğün yapanlara polis müdahale etti. Düğüne katılanlar karantinaya alındı.

Yasağa rağmen düğün yaptılar, karantinaya alındılar

Cezayir'de corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükselirken ülkede toplam vak'a sayısı 90 oldu. Ülkedeki yetkililer 16 Mart’ta bütün eğlence ve spor etkinlikleri ve düğün gibi tüm toplamaları yasakladı. Ancak yasağa uymayan Cezayirliler, düğünde bir araya geldi. Annaba kentinde yasağa rağmen yapılan düğüne polis müdahale etti. Çift ve düğüne katılanlar karantinaya alınırken, düğün salonunda bulunan eşyalara da el kondu.

 

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