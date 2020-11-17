Yaşama sevinci ilham kaynağı

Hastalığı nedeniyle konuşamayan, nefes alma güçlüğü yaşayan ve midesindeki bir tüpten sıvı ile beslenen Persichetti’nin oyuncak elektrikli araba kullandığını veya ağabeyi 10 yaşındaki Nilo’yu acımasızca uyandırdığını gösteren videolar 100 binden fazla kez izlendi. Anne Valentina, “Videoların viral olacağını tahmin etmemiştim. Benzer durumdaki çocuklar doğru yöne kanalize edilirse hayattan keyif alabilirler” dedi.