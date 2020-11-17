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17.11.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Yaşama sevinci ilham kaynağı

İtalya’da 7 yaşındaki serebral palsi hastası Sirio Persichetti, yaşama olan tutkusuyla sosyal medya fenomeni oldu. Persichetti, esprili mizacının ve yaşama sevgisinin ilham olması amacıyla annesi Valentina tarafından sosyal medyada açılan hesaplarla ünlü oldu.

Yaşama sevinci ilham kaynağı

Hastalığı nedeniyle konuşamayan, nefes alma güçlüğü yaşayan ve midesindeki bir tüpten sıvı ile beslenen Persichetti’nin oyuncak elektrikli araba kullandığını veya ağabeyi 10 yaşındaki Nilo’yu acımasızca uyandırdığını gösteren videolar 100 binden fazla kez izlendi. Anne Valentina, “Videoların viral olacağını tahmin etmemiştim. Benzer durumdaki çocuklar doğru yöne kanalize edilirse hayattan keyif alabilirler” dedi.

Sivas'ta yüksek ses çıkaran havai fişek patlaması vatandaşları tedirgin ettiSivas'ta gece saatlerinde meydana gelen patlama sesleri vatandaşları tedirgin ederken, Sivas Valisi Salih Ayhan patlamanın havai fişek kaynaklı olduğunu açıkladı.
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