17.11.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ
Yaşama sevinci ilham kaynağı
İtalya’da 7 yaşındaki serebral palsi hastası Sirio Persichetti, yaşama olan tutkusuyla sosyal medya fenomeni oldu. Persichetti, esprili mizacının ve yaşama sevgisinin ilham olması amacıyla annesi Valentina tarafından sosyal medyada açılan hesaplarla ünlü oldu.
Hastalığı nedeniyle konuşamayan, nefes alma güçlüğü yaşayan ve midesindeki bir tüpten sıvı ile beslenen Persichetti’nin oyuncak elektrikli araba kullandığını veya ağabeyi 10 yaşındaki Nilo’yu acımasızca uyandırdığını gösteren videolar 100 binden fazla kez izlendi. Anne Valentina, “Videoların viral olacağını tahmin etmemiştim. Benzer durumdaki çocuklar doğru yöne kanalize edilirse hayattan keyif alabilirler” dedi.