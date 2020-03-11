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11.03.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Yaşını bahane ettiler: 5 yıl yatsın

Geçen ay cinsel saldırı ve tecavüzden suçlu bulunan ABD’li yapımcı Harvey Weinstein’ın avukatları, New York mahkemesinden müvekkillerine yaşı ve sağlık durumunu nedeniyle sadece 5 yıl hapis cezası verilmesini istedi.

Yaşını bahane ettiler: 5 yıl yatsın

Aralarında Uma Thurman, Salma Hayek ve Gwyneth Paltrow gibi ünlü oyuncuların da bulunduğu 80 kadın tarafından cinsel istismarla suçlanan 67 yaşındaki Weinstein’ın Mart ayı içerisinde 25 yıla kadar hapis cezası alması bekleniyor.

Türkiye'de ilk corona virüsü vakası tespit edildiSağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı." ifadelerini kullandı.
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