Yaşını bahane ettiler: 5 yıl yatsın

Aralarında Uma Thurman, Salma Hayek ve Gwyneth Paltrow gibi ünlü oyuncuların da bulunduğu 80 kadın tarafından cinsel istismarla suçlanan 67 yaşındaki Weinstein’ın Mart ayı içerisinde 25 yıla kadar hapis cezası alması bekleniyor.



