11.03.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ
Yaşını bahane ettiler: 5 yıl yatsın
Geçen ay cinsel saldırı ve tecavüzden suçlu bulunan ABD’li yapımcı Harvey Weinstein’ın avukatları, New York mahkemesinden müvekkillerine yaşı ve sağlık durumunu nedeniyle sadece 5 yıl hapis cezası verilmesini istedi.
Aralarında Uma Thurman, Salma Hayek ve Gwyneth Paltrow gibi ünlü oyuncuların da bulunduğu 80 kadın tarafından cinsel istismarla suçlanan 67 yaşındaki Weinstein’ın Mart ayı içerisinde 25 yıla kadar hapis cezası alması bekleniyor.