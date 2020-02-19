Yaşlılar için daha tehlikeli

Çin’in Hubey Eyaleti’nin başkenti Vuhan’da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede kesinleşen Kovid-19 vaka sayısı 11 bin 741’inin durumu ciddi olmak üzere 72 bin 436’ya çıktı. Salgında şu ana kadar biri Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere ülkede ölenlerin sayısı 1869’a ulaştı. Çin anakarası dışında Fransa’da bir, Japonya’da bir, Filipinler’de bir ve Tayvan’da bir kişi yeni tip koronavirüsten hayatını kaybetti. Bu ölümler de dahil edildiğinde dünya genelinde ölenlerin sayısı 1874 oldu.

1886 yeni vaka

Kovid-19 bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 6242’ye, müşahede altındaki kişi sayısı 141 bin 552’ye gerilerken, iyileşerek taburcu edilenlerin sayısı 12 bin 552’ye ulaştı. Vaka sayısı Çin anakarası dışında Hong Kong’da 60’a çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak bildirildi.

Diğer yandan ülke genelinde 93’ü salgının merkez üssü Hubey olmak üzere son 24 saatte 98 kişi yaşamını yitirirken, diğer can kayıplarının 3’ü Hınan, 2’si de Hıbey ve Hunan Eyaleti’nde yaşandı. Ayrıca 1886 yeni vaka tespit edildi. Dünya genelinde virüsün bulaştığı kişi sayısı Çin anakarası da dahil 73 bin 238’e çıktı. Çin dışında koronavirüsün görüldüğü ülkeler ve vaka sayıları şöyle: “Japonya 519, Singapur 77, Tayland 35, Güney Kore 31, Malezya 22, Vietnam 16, Almanya 16, ABD 15, Avustralya 14, Fransa 12, İngiltere 9, Birleşik Arap Emirlikleri 9, Kanada 8, Filipinler 3, Hindistan 3, İtalya 3, Rusya 2, İspanya 2, Belçika 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, İsveç 1, Kamboçya 1, Finlandiya 1, Mısır 1.”

Ölüm eyaleti

Çin’de Kovid-19 adı verilen koronavirüsle ilgili olarak yürütülen ve 44 bin vakanın değerlendirildiği kapsamlı araştırmaya göre, hastalananların yüzde 80’i gribi hafif atlatıyor ama yaşlılar ve hastalar için risk çok daha büyük. Çin Salgın Hastalıkların Kontrolü ve Önlenmesi Merkezi’nin yürüttüğü araştırma sağlık personelinin de yüksek bir risk grubu olduğuna işaret ediyor. Vuhan’ın içinde yer aldığı Hubey ise Çin’de hastalıktan en çok etkilenen eyalet. Dün açıklanan araştırma sonuçlarına göre, hastalığa yakalananlar arasındaki ölüm vakalarının oranı ülkenin diğer bölgelerinde yüzde 0.4 iken Hubey’de yüzde 2.9’a yükseliyor. Ortalaması alındığında ülke genelinde koronavirüse yakalananların ölüm oranı yüzde 2.3 olarak belirlendi.

44 bin kişiyi incelediler

Çin hükümetinin yaptırdığı araştırma, 11 Şubat itibarıyla saptanmış 44 bini aşkın Kovid-19 vakasını değerlendiriyor. Sonuçlar salgına yol açan virüsün özellikleri, yayılma hızı ve yolları hakkında yapılan saptamaları büyük ölçüde doğrularken, 44 bin 672 vaka hakkındaki bütün detayları içeriyor. Bu vakaların yüzde 80.9’unu hastaların hafif atlattığı, yüzde 13.8’inin ağır ve yüzde 4.7’sinin çok ağır geçtiği tespit edildi. Hastalığa yakalananlar arasında ölüm oranı düşük kalırken, 80 yaş ve üzerindeki hastalarda ölüm riskinin çok yükseldiği görüldü.

Başhekim can verdi

Salgının merkez üssü Vuhan kentinde Kovid-19 salgınıyla mücadele eden Başhekim Liu Cıming, virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Liu’nun salgınla mücadele için tahsis edilen Vuhan Vuçang Hastanesi’nde çalıştığı ve sinir cerrahisi alanında ülkenin bilinen uzmanlarından olduğu belirtildi. Vuhan’a gönderilen sağlık personeli sayısı, askeri birliklerden katılanlar dahil 30 bini geçmişti.

Kalp hastaları riskli grup

Araştırmayla virüsün kadın ve erkekleri de farklı etkilediği bir kez daha ortaya kondu. Erkeklerde ölüm oranının yüzde 2,8 kadınlarda ise yüzde 1,7 olduğunun belirlendiği araştırmada, virüsün başka bir hastalığı olan kişilerde ölümcül olduğu tespit edildi. En riskli grup olarak da kalp rahatsızlıkları olanlar gösterildi. Bunları diyabet hastaları, solunum yolları hastaları ve hipertansiyonu olanlar izliyor. Sağlık personeli de risk grup içinde sayıldı. Araştırmanın kapsadığı son gün olan 11 Şubat itibarıyla 3 bini aşkın sağlık personelinin hastalığa yakalandığı ve bunlardan 7’sinin öldüğü kaydedildi. 13 Şubat itibarıyla Çin tanı konmuş hasta kriterini daha önce “doğrulanmış vakalar”dan ayrı tutulan “teşhis konmuş vakalar”ı da katarak genişletti.

Önlemler kalkarsa...

Çin’de yapılan araştırmada, salgının 23-26 Ocak’ta zirve yaptığını ve 11 Şubat’tan itibaren de düşüşe geçtiğini tespit edildi. Araştırmada, salgının hızındaki genel yavaşlamanın, bazı kentlerde uygulanan tecrit politikası, bilgilendirme ve her alanda teyakkuza geçilerek oluşturulan hızlı müdahalelerin etkili olduğu belirtildi. Araştırmayı yürüten uzmanlar, karantinanın hafifletilmesiyle insanların yavaş yavaş normal hayatlarına dönmeleriyle hastalığın bir daha canlanma tehlikesine karşı da hazırlıklı olmak gerektiği uyarısında bulunuyorlar.

Aktivist tutuklandı

Çin’de Devlet Başkanı Şi Cinping’i salgınla mücadele konusunda eleştiren bir aktivist tutuklandı. Uluslararası Af Örgütü’nün Çin Uzmanı Patrick Poon, Şi’nin Kovid-19 krizini ele alış biçimini eleştirdikten sonra Çinli yetkililer tarafından aranan hukukçu Şü Cıyong’un cumartesi günü tutuklandığını açıkladı.

Poon, “Çin’in koronavirüsle savaşının, tüm muhalif sesleri susturma kampanyasına dönüştüğünü” belirterek Şü’nün, “Şiamın’daki toplantıya katıldığı için soruşturmayla hedef alınan, gözaltında kötü muamele ve işkenceye uğrama ihtimaliyle karşı karşıya olan çok sayıda kişi arasına katıldığını” savundu.

Kovid-19 salgını tehlikesine ilk kez dikkati çeken ve hakkında soruşturma başlatılan Çinli doktor Li Wenliang, 6 Şubat’ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

AKILLI MASKE

Dünya, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele etmeye çalışırken, Asya bölgesinde maskelere talep artıyor. Ancak yeni nesil akıllı telefonlardaki yüz tanıma teknolojisi (FaceID) maskeler nedeniyle kullanılamıyor. San Francisco merkezli firma Resting Risk Face, bu krizi fırsata çeviren ilginç bir tasarıma imza attı. Kullanıcıların yüz fotoğraflarını kullanarak, göz altı bölgesi ile birebir yüz maskeleri oluşturdu. Maskeler telefonların biyometrik verilere erişerek açılmasını sağlıyor. Maskelerin 40 dolar satılacağı belirtildi.

İlk otopsi

Çin’de koronavirüs nedeniyle gerçekleşen ilk ölümün üzerinden 5 hafta geçmesinin ardından ilk otopsi gerçekleştirildi. Otopsiyi gerçekleştiren sorumlu doktor Liu Liang, işlemin gecikmesi üzerine gelen eleştirilere “Resmi prosedürler nedeniyle otopsi gecikti” dedi. Koronovirüs nedeniyle ölen hastanın otopsisi, bilim insanların hastalığı daha iyi tanımasını sağlayacak ve ilaç geliştirme çalışmalarını hızlandıracak.