Yayılma hızı düştü, ekipman sıkıntısı var

Çin’in Hubey Eyaleti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD’deki mevkidaşı Donald Trump’ı telefonla aradı ve Çin’in yavaş yavaş sonuca ulaştığını, salgının ekonomik gelişmeye uzun vadeli etkileri olmadan ortadan kaldırılacağını söyledi.

73 kişi daha...

Çin’de etkisini artıran yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 638’e, virüsten etkilenen sayısı 31 bin 161’e yükseldi. Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 2019-nCoV salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 636’sı Çin anakarasında yaşandı. Virüs teşhisi koyulan kişi sayısı 4821’inin durumu ağır olmak üzere 31 bin 161’e, virüs taşıdığından şüphelenilenlerin sayısı 26 bin 359’a çıkarken, müşahede altına alınanlar ise 186 bin 45’e ulaştı. Tedavisinden sonra taburcu edilen hasta sayısı da 1540 oldu. Son 24 saatte 73 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 3 bin 143 yeni vaka tespit edildiği bildirildi. Can kayıplarının 69’u koronavirüsün merkez üssü olan Hubey’de olurken, Cilin, Hınan, Guangdong ve Haynan eyaletlerinde ise birer kişi hayatını kaybetti. Çin anakarası dışındaki ölümler, Filipinler ve Hong Kong’da yaşandı. İtalya’nın, 2019-nVoC salgının başladığı Çin’in Vuhan kentinden tahliye ettiği 56 vatandaşından 1’inde yapılan testlerin pozitif çıktığı açıklandı.

Çin’de kahraman ilan edilen Dr. Li’nin ölümü ülkede keder ve öfkeye neden oldu.

DSÖ’den uyarı var

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, son 2 günde virüsün yayılma hızının düştüğünü belirten Tedros, buna rağmen dikkatli olunması gerektiğini açıkladı. Tedros, eldiven, maske ve özel elbise gibi koruyucu ekipmanların temininde sıkıntı çekildiğini söyledi.

Pangolinler...

Çinli araştırmacılar, yeni tip koronavirüsün vahşi memelilerden olan pangolinlerin, hastalığın menşei olabileceğini duyurdu. Dünya genelinde, yasa dışı yollarla avlanan pangolinler, pullarının tedavi edici özelliği olduğuna inanılan Asya’ya kaçak yollarla getiriliyor. Bu sayı, 2000-2016 arasında 1 milyonu bulmuştu.

Ölümüne isyan ettiler

Vuhan’daki salgın ilk patlak verdiğinde aralık ayında insanları uyardığı için hakkında soruşturma başlatılan göz doktoru Dr. Li Wenliang, yeni tip koronavirüs nedeniyle önceki gün yaşamını yitirdi. Şubat başında enfekte olan Dr. Li’nin ölümünün ardından DSÖ, Twitter’da paylaştığı mesajda, “Hepimiz onun 2019nCoV konusundaki çalışmaları için minnettarız” dedi. Çin kamuoyunda insanlar Li’ye iade-i itibar yapılmasını ve özür dilenmesini istiyor. Ayrıca Çin’in tüm sosyal medya alanlarında Li, en çok konuşulan konu oldu. Ancak Çin’in önde gelen sosyal medya platformu Weibo’da “İfade özgürlüğü istiyoruz” hashtag’i en popüler başlık olunca sansürlendi. Çok sayıda kullanıcı Dr. Li’nin fotoğraflarını paylaştı ve adalet çağrısı yaptı. Sosyal medyada artan tepkiler sonrası Çin Komünist Partisi, tepkilerin dile getirildiği platformlar üzerinde baskıyı artırma kararı aldı. New York Times gazetesinde yer alan habere göre, ülkedeki popüler sosyal medya platformları Weibo, Tencent ve ByteDance özel bir gözetim altına alınacak. Çin Siberuzay Kurumu tarafından yapılacak gözetimin “koronavirüs salgınının kontrol altına alınması savaşında daha olumlu bir sanal ortam oluşturulması” amacıyla gerçekleştirileceği vurgulandı.

Hastalıkta ve sağlıkta

Güney Kore’nin Gapyeong bölgesinde gerçekleştirilen bir toplu nikâh töreni ilginç görüntülere sahne oldu. Koronavirüs salgınında korunmak için çok sayıda gelin ve damat yüz maskeleri kullanırken, böyle bir dönemde toplu tören yapılmasını eleştirilere de neden oldu. Kilisede yeni çiftler için dezenfekte sıvı ve maskeler hazırlanırken, gelin ve damatların ateşleri de ölçüldü. Çin düğünleri yasaklamıştı.

Karantinada çalışacaklar

Dünyanın en büyük elektronik alet üreticisi Foxconn’un fabrikasında salgın nedeniyle yılbaşı tatilinin uzatılmasının ardından 10 Şubat’ta işbaşı yapılacağı açıklanmıştı. Çinli şirket, ülkedeki fabrikalardında maske üretecek. Foxconn, Apple’ın tasarladığı iPhone telefonların montajının yanı sıra birçok uluslararası marka için de üretim yapıyor. En büyük fabrikasının bulunduğu Henan Eyaleti’nin Zhengzhou şehri işçiler tarafından iPhone City olarak da tanımlanıyor.

Dersler online yapılacak

Çin hükümeti de dünyanın yaklaşık 28 ülkesine yayılan virüsün daha fazla yayılmaması için gereken adımları atmaya devam ederken, ülke genelinde üniversiteler bir süre kapalı kaldıktan sonra bahar döneminde internet üzerinden ders verilmesine karar verildi.

Gemide sayı 61’e çıktı

Japonya’da koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınan yolcu gemisinde bulunan 41 yolcuda daha virüs tespit edildi, böylece toplam vaka sayısı 61’e yükseldi. Bununla birlikte Japonya 80 vakayla, Çin’in ardından en fazla hasta görülen ikinci ülke oldu. Ancak yetkililerin gemideki hastaları genel rakama dahil etmemesi veri tartışmasını da beraberinde getirdi. Japonya’nın Yokohama limanında günlerdir karantina altında bulunan ve 3711 kişiyi taşıyan “Diamond Princess” adlı lüks yolcu gemisindeki vaka sayısı son 24 saatte 61’e yükselmiş oldu. Virüs taşıyan yolcular hastanelere sevk edildi. Geminin en az iki hafta daha karantina altında tutulması bekleniyor. Sadece temiz hava almak için arada kamaralarından çıkmasına izin verilen yolcuların da vaka sayısının giderek artması karşısında bir hayli moralsiz olduğu kaydediliyor.

‘Batılı turistleri kovmalıyız

Dünyanın en popüler tatil lokasyonlarından biri olan ve her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Tayland’da da şimdiye kadar 25 koronavirüs vakası tespit edildi. Tayland Sağlık Bakanı Anutin Charnvirakul ise maske takmayan Batılı turistlere adeta ateş püskürdü ve bu turistlerin ülkeden kovulması gerektiğini iddia etti.

Balayı için gemide bulunan Alan Steele yeni eşi Wendy’den ayrıldı. Hastaneye götürülen Steele’in test sonuçları bekleniyor.

Karantinaya alınan gemideki yolcular arasında bulunan Japon bir kadın, gemiden sarkıttığı dövizle ilaç sıkıntısı yaşandığını duyurdu.