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16.05.2020 - 05:48 | | AA

Yemen'de korkutan salgın! Nedeni bilinmiyor: Hayatını kaybedenler var...

Yemen'in geçici başkenti Aden'de sebebi henüz tespit edilemeyen salgın nedeniyle ölenler olduğu bildiriliyor.

Yemen'de korkutan salgın! Nedeni bilinmiyor: Hayatını kaybedenler var...

AA muhabirinin adının açıklanmasını istemeyen hükümet kaynağından aldığı bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı Suçları Delillendirme Şube Müdürü Ahmed Nasır, "Chikungunya ateşi" ya da akciğer vebası olması muhtemel, nedeni henüz tespit edilemeyen salgın hastalık yüzünden yaşamını yitirdi.

Vefat sebebine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Başka bir hükümet kaynağı da 1-13 Mayıs'ta 6'sı hükümet yetkilisi olmak üzere 623 kişinin veba ve virüsler sebebiyle hayatını kaybettiğini belirtti.

"Chikungunya ateşi"nin, etkeni taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral hastalık olduğu belirtiliyor.

Antalya'da 16 yaşındaki genç kısıtlamanın başlamasına 5 dakika kala ırmakta kaybolduAntalya'nın Manavgat ilçesinde koronavirüs kısıtlamasının başlamasına 5 dakika kala yüzmek için ırmağa giren  Mustafa Boz (16) kayboldu.
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