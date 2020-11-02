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02.11.2020 - 02:00 | | AA

Yemen'de Macron'un İslam karşıtı duruşu protesto edildi

Yemen'de yüzlerce kişi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı duruşunu protesto etti.

Yemen'de Macron'un İslam karşıtı duruşu protesto edildi

Geçici başkent Aden'de bir araya gelen göstericiler, vilayet binasına doğru yaptığı yürüyüşte, "Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın resulü", "Buyur ey Allah'ın resulü" şeklinde slogan attı. 

Fransız ürünlerine boykot çağrılarının yenilendiği gösteride protestocular, Macron'un posterlerini ve Fransa bayrağını yaktı. 

Aden'e bağlı Mansura kentinde de yarın benzeri bir protesto düzenleneceği belirtildi.

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