Yemen'de Macron'un İslam karşıtı duruşu protesto edildi

Geçici başkent Aden'de bir araya gelen göstericiler, vilayet binasına doğru yaptığı yürüyüşte, "Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın resulü", "Buyur ey Allah'ın resulü" şeklinde slogan attı.

Fransız ürünlerine boykot çağrılarının yenilendiği gösteride protestocular, Macron'un posterlerini ve Fransa bayrağını yaktı.

Aden'e bağlı Mansura kentinde de yarın benzeri bir protesto düzenleneceği belirtildi.