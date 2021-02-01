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HaberlerDünya Haberleri Yemen'de, Merkez Bankasındaki usulsüzlük iddiaları araştırılacak
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01.02.2021 - 00:10 | | AA

Yemen'de, Merkez Bankasındaki usulsüzlük iddiaları araştırılacak

Yemen Meclis Başkanlığı, Merkez Bankasındaki usulsüzlüklerle ilgili gerçekleri araştırmak üzere parlamentoda bir komisyonu görevlendirdi. Birleşmiş Milletler (BM) uzmanlar panelinin 27 Ocak'ta yayımladığı raporda, Yemen'deki tüm tarafların, "ekonomik vurgunculuk" yapmakla suçlanmasının ardından Yemen Meclis Başkanlığı harekete geçti.

Yemen'de, Merkez Bankasındaki usulsüzlük iddiaları araştırılacak

 

Yemen hükümetine bağlı SABA ajansının haberine göre, Yemen Meclis Başkanı Sultan el-Burkani; Mali İşler Komisyonu üyeleri ile Meclis üyesi Muhammed Salih el-Kubati'yi, geçici başkent Aden'de bulunan Merkez Bankasının tüm iş ve faaliyetlerini incelemekle görevlendiren bir karar yayımladı. 

Söz konusu adımın, Merkez Bankası yöneticilerine atfedilen usulsüzlüklerle ilgili yerel ve uluslararası düzeyde hazırlanan raporların ardından atıldığı belirtildi. 

BM uzmanlar paneli raporunda, Yemen'deki tarafların, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı ülkedeki halkın ihtiyaçlarına kayıtsız kalarak ekonomik ve finansal kaynakları başka tarafa yönlendirdiği belirtilmişti. 

Husilerin, maaşların ödenmesi ve temel hizmetler için kullanılması gereken 1,8 milyar dolar devlet gelirine el koyduğu tahmin edilen raporda, Yemen hükümeti de gıda tedariği için sağlanan kaynaklarla "para aklamak ve yolsuzluk yapmakla" suçlanmıştı. 

Raporda, Yemen hükümetinin Suudi Arabistan'dan gelen fonların 423 milyon dolarını yasa dışı yollarla transfer ettiği aktarılmıştı.

Washington beyaza büründüABD'nin orta batısında başlayan kar fırtınası gece saatlerinde ülkenin doğu yakasını etkisi altına alırken, 100 milyon kişinin yaşadığı bölgede kar kalınlığı yer yer 17 santimetreyi buldu.
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