MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Yeni doğum yapmıştı... 27 yaşında corona virüsü kurbanı oldu!
ABONE OL
20.03.2020 - 17:11 | | İHA

Yeni doğum yapmıştı... 27 yaşında corona virüsü kurbanı oldu!

Corona virüsünün Polonya'daki son kurbanı, 27 yaşında yeni doğum yapmış bir anne oldu.

Yeni doğum yapmıştı... 27 yaşında corona virüsü kurbanı oldu!

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınının Polonya'daki son kurbanı yeni doğum yapmış bir anne oldu. Virüsü İtalya'dan dönen annesinden kaptığı belirlenen 27 yaşındaki talihsiz kadın, Lancut kentinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Genç anneyle birlikte Polonya'da corona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükselirken, ölenlerle birlikte bugüne kadar ülkede tespit edilmiş corona virüs vaka sayısının ise 378 olduğu açıklandı.

Polonya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki Lancut kentindeki hastanede bir süredir tedavi gören 27 yaşındaki kadının bu sabah saatlerinde hayatını kaybettiği belirtildi. İsmi açıklanmayan kadının kısa süre önce doğum yaptığı bildirilirken, corona virüsü ise doğum öncesi İtalya'dan dönen annesinden kaptığı öğrenildi. Daha önce hiçbir sağlık problemi bulunmadığı belirtilen talihsiz kadının corona virüsü kapmasının ardından gerçekleşen doğum sonrası durumunun ağırlaştığı, bu süreçte kendisine sepsis (kan zehirlenmesi) tanısı konulduğu da ifade edildi.

Polonya Sağlık Bakanlığı, talihsiz annenin vefatıyla birlikte ülkede corona virüsünden ölenlerin sayısının 6'ya yükseldiği belirtildi.

Görenleri şaşkına çeviren kazaKartal İstasyon Caddesi üzerinde bir kamyonetvirajı dönmeye çalışırken yan yattı. Devrilmeye başlayan kamyonetin kasası o sırada altında geçmekte olduğu köprüye takıldı
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tartıştığı eşini 15 yerinden bıçakladı

Tartıştığı eşini 15 yerinden bıçakladı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

İtalyan hemşire: Artık ölüleri bile sayamıyoruz

İtalyan hemşire: Artık ölüleri bile sayamıyoruz

Pusuya müebbet istendi

Pusuya müebbet istendi

Sıradaki Haber