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11.11.2020 - 16:16 | | AA

Yeni felaket kapıda! Vamco yaklaşıyor

Filipinler'de binlerce kişi yaklaşan Vamco tayfunu nedeniyle evlerinden tahliye ediliyor.

Yeni felaket kapıda! Vamco yaklaşıyor

Yerel basında çıkan haberlere göre, Filipinler Meteoroloji Dairesi Vamco'nun bugün ya da yarın erken saatlerde Luzon'un güneyinde ve iç kesimlerinde aşırı yağışlara yol açacağını duyurdu.

Sivil Savunma Sözcüsü Gremil Alexis Naz, Vamco tayfununun izleyeceği rotada yaşayan 50 bin kadar kişinin tahliye edileceğini söyledi.

Vamco'nun Manila'ya doğru ilerlerken geçmesi beklenen Bicol bölgesinin, daha önce Molave ve Goni tayfunlarında ağır kayıp verdiği vurgulandı.

Vamco tayfununun rüzgar hızının, karayı vurmaya başlamadan önce saatte 130 ila 155 kilometre hıza ulaşması öngörülüyor.

Filipinler'de kasım başında etkili olan Goni tayfununda 16 kişi hayatını kaybetmişti. Yılın en güçlü tayfunu olduğu belirtilen Goni tayfunu nedeniyle Luzon Adası'nda yaklaşık 1 milyon kişi evlerinden tahliye edilmişti.

Ülkeyi ekim sonunda vuran Molave tayfununda da 22 kişi yaşamını yitirmiş, 15,2 milyon dolarlık maddi hasar meydana gelmişti.

Kimliği tespit edildi! Valilik binasında panik anlarıZonguldak'ta, valiliğe girişte HES kodu sorgulaması yapılan Fahriye D.’nin, Covid-19 hastasıyla temaslı olduğu ve karantinada kalması gerektiği anlaşıldı. Fahriye D., sağlık ekiplerince yurda götürüldü.
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