06.11.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER
‘Yeni giysi almıyorum’
71 yaşındaki prens, sürdürülebilir modayı desteklediğini söyledi.
Çevreci prens, modanın hızlı yükselişinden yakınarak yenilerini almaktansa, kıyafetlerini onarmayı tercih ettiğini belirtti. Prens Charles, editörün bir stili olduğunu söylemesi üzerine ise “Bozuk saat gibi günde iki kez doğruyu gösteriyorum. Tarzım olduğunu düşünmene sevindim. Renk uyumuna önem veriyorum” dedi.
İtfaiye eri enkazdan çıkan altın ve ziynet eşyalarını polise teslim ettiİzmir'de, depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmaları sırasında, bulduğu altın ve ziynet eşyası dolu poşeti polise teslim eden itfaiye eri Mehmet Kaya (45), "İnsanların yaşamlarını kurtarmak bizim için çok değerli" dedi.