‘Yeni giysi almıyorum’

Çevreci prens, modanın hızlı yükselişinden yakınarak yenilerini almaktansa, kıyafetlerini onarmayı tercih ettiğini belirtti. Prens Charles, editörün bir stili olduğunu söylemesi üzerine ise “Bozuk saat gibi günde iki kez doğruyu gösteriyorum. Tarzım olduğunu düşünmene sevindim. Renk uyumuna önem veriyorum” dedi.