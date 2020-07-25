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25.07.2020 - 07:00 | | ECEM TOPLAR Ankara

Yeni görev sonrası Türkiye’ye ilk ziyaret

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, görevi devralmasının ardından ilk resmi ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, ağustosun ilk haftası ağırlayacağı Bayramov ile görüşmelerde en önemli gündem maddesi Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerilim olacak.

Yeni görev sonrası Türkiye’ye ilk ziyaret
ECEM TOPLAR Ankara

 

Azerbaycan eski Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov’un 16 Temmuz’da Ermenistan ile çatışmalar sırasında Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev tarafından eleştirilerek, görevinden alınmasının ardından, bu görevi devralan Bayramov, ilk resmi ziyaretini ağustos ayının ilk haftasında Türkiye’ye gerçekleştirecek. Günübirlik olarak planlanan ziyarette, Çavuşoğlu ve Bayramov’un, ikili ve bölgesel ilişkileri ele alacağı bildiriliyor. Görüşmenin ana gündemindeyse, 12 Temmuz’dan bu yana devam eden Azerbaycan-Ermenistan sınır hattı gerginliği yer alacak. Bayramov, önceki gün Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ile görüştü. Çavuşoğlu, görevi devralmasından bu yana Bayramov ile iki telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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