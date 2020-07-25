Yeni görev sonrası Türkiye’ye ilk ziyaret

Azerbaycan eski Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov’un 16 Temmuz’da Ermenistan ile çatışmalar sırasında Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev tarafından eleştirilerek, görevinden alınmasının ardından, bu görevi devralan Bayramov, ilk resmi ziyaretini ağustos ayının ilk haftasında Türkiye’ye gerçekleştirecek. Günübirlik olarak planlanan ziyarette, Çavuşoğlu ve Bayramov’un, ikili ve bölgesel ilişkileri ele alacağı bildiriliyor. Görüşmenin ana gündemindeyse, 12 Temmuz’dan bu yana devam eden Azerbaycan-Ermenistan sınır hattı gerginliği yer alacak. Bayramov, önceki gün Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ile görüştü. Çavuşoğlu, görevi devralmasından bu yana Bayramov ile iki telefon görüşmesi gerçekleştirdi.