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01.08.2020 - 11:21 |

Yeni rekor kırıldı! Koronavirüs bir günde...

Dünya Sağlık Örgütü, son 24 saatte kayda geçen 292 bin 527 pozitif testin yedinci ayını dolduran salgındaki en yüksek rekor olduğunu duyurdu.

Yeni rekor kırıldı! Koronavirüs bir günde...

Dünya genelindeki günlük koronavirüs vaka sayısında Cuma günü rekor artış yaşandı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) verilerine göre son 24 saatte kayda geçen küresel yeni koronavirüs vaka sayısı 292.527.

En büyük artış ABD, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika'da görüldü. Bu dört ülkede artan toplam can kaybı 6.812.

WHO'nun 24 Temmuz tarihli yeni vaka sayısı artışı ise 284.196'ydı. Aynı tarihte can kaybı 9.753 arttı.

WHO verilerine göre Temmuz ayında günlük ölü sayısı ortalama 5.200 oldu. Haziran'da ise günlük ölü sayısı ortalama 4.600'dü.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre küresel günlük vaka sayısı 674.038 oldu.

Covid-19 nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı yer 152.074 ölü sayısı ile ABD, can kaybının en yüksek olduğu ikinci ülke de 91.263 ölü sayısı ile Brezilya.

WHO ayrıca, pandeminin son altı aylık durumunu inceledi ve Covid-19'un etkilerinin onlarca yıllarca görülebileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: BBC Türkçe

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