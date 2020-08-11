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11.08.2020 - 15:58 |

Yeni Zelanda, 102 gün sonra ilk topluluk içi vakayı açıkladı

Ülkenin en büyük kenti Auckland'da bir ailenin dört üyesine koronavirüs teşhisi konulduğunu belirten Başbakan Ardern, aile üyelerinden hiçbirinin yakın zamanda yurt dışına çıkmadığını söyledi.

Yeni Zelanda, 102 gün sonra ilk topluluk içi vakayı açıkladı

Yeni Zelanda, 102 gün sonra ilk topluluk içi bulaşma vakasını açıkladı. Başbakan Jacinda Ardern, geç saatlerde düzenlediği bir basın toplantısıyla vakayı ülke halkına duyurdu.

Ülkenin en büyük kenti Auckland'da bir ailenin dört üyesine koronavirüs teşhisi koyuldu.

Aile üyelerinin hiçbiri yakın bir zaman önce yurt dışına çıkmamıştı. Bu nedenle bulaşın kaynağı henüz belirlenebilmiş değil.

Yeni Zelanda sıkı sınır kontrolleri sonrası ülkede vaka sayısını sıfırlamış ve ekonomisini tamamen açmıştı.

Bu vakadan önce tespit edilen 22 vakanın tamamı yurtdışından dönüşlerinde tespit edilerek karantina merkezlerine alınmıştı.

Başbakan Jacinda Ardern, yeni durumla ilgili olası bir sınırlama önlemine ilişkin bir açıklama yapmadı.

Kaynak: BBC Türkçe

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