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02.06.2020 - 15:43 | | AA

Yeni Zelanda'da 10 gündür yeni corona virüs vakasına rastlanmadı

Yeni Zelanda'da 10 gündür yeni tip corona virüs (Covid-19) vakası görülmediği bildirildi.

Yeni Zelanda'da 10 gündür yeni corona virüs vakasına rastlanmadı

Ülke basınındaki habere göre, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern yaptığı açıklamada, yaklaşık iki aydır Covid-19 ile mücadelede uygulanan kısıtlamaların genel bir değerlendirmenin ardından 8 Haziran'dan itibaren kaldırılabileceğini belirtti.

Yeni Zelanda'da 10 gündür yeni Covid-19 vakası tespit edilmezken, toplam vaka sayısı 1504'te kaldı.

Ülkede şimdiye kadar Covid-19 nedeniyle 22 kişi yaşamını yitirdi.

AVUSTRALYA'DA 17 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Avustralya'da 17 yeni Covid-19 vakası saptanırken, toplam vaka sayısı 7 bin 221'e çıktı.

Öte yandan ülke basınındaki habere göre, Avustralya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği sanılan 30 yaşındaki bir hastanın, aslında virüs taşımadığının belirlenmesinin ardından ölü sayısı 103'ten 102'ye düşürüldü.

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