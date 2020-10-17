Yeni Zelanda'da Başbakan Ardern seçimden zaferle çıktı

Çoğu sandıktan sonuçların gelmesiyle birlikte İşçi Partisi'nin yüzde 49 oy aldığı belirtiliyor.

Partinin Yeni Zelanda'da eşine nadir rastlanan bir şekilde parlamentoda çoğunluğa kavuşması bekleniyor.

Ana muhalefet partisi, merkez sağcı Ulusal Parti ise yüzde 27 oy aldı ve yenilgiyi kabul etti.

Oylamanın Eylül ayında yapılması planlanıyordu fakat o ay tekrar ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle bir ay ertelenmişti.

Ardern seçimin ardından yaptığı konuşmada "Yeni Zelanda halkı İşçi Partisi'ne neredeyse son 50 yılın en yüksek desteğini sundu" dedi ve ekledi:

"Bu desteği çantada keklik saymayacağız. Size söz veriyorum ki, her bir Yeni Zelandalı için çalışan bir hükümet olacağız."

Ana muhalefet lideri Judith Collins ise Ardern'i tebrik etti ve "Üç yıl göz kapayana kadar gelip geçecek. Geri döneceğiz" dedi.

Yeni Zelanda'da 1996'da yeni seçim sistemine geçildiğinden beri hiçbir parti parlamentoda çoğunluğu elde edememişti.

Ardern küresel ısınmaya karşı daha fazla politika üretme, dezavantajlı okullara daha fazla destek ve yüksek gelirlilere daha fazla vergi sözü verdi.

Collins ise altyapı yatırımını artırma, borçları ödeme ve vergileri geçici olarak azaltma vaadinde bulunmuştu.

Ülkede genel seçimin yanı sıra iki konuda da referandum yapıldı.

Bunlardan ilki olan ötenazi hakkı referandumunda evet çıkması durumunda ötenazi yasası yürürlüğe girecek ve sağlığı çok kötü durumdaki insanlara kendi hayatlarını sonlandırma hakkı tanınacak.

İkinci referandum ise esrarın keyif amaçlı kullanımının yasallaşması üzerineydi.

Bu referandumun bağlayıcılığı bulunmuyor fakat hükümete bu konuda bir yasal düzenleme yapma zorunluluğu getirmesi bekleniyor.

Kaynak: BBC Türkçe