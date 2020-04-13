MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Yeni Zelanda’da corona virüsten bir kişi daha öldü
ABONE OL
13.04.2020 - 05:32 | | AA

Yeni Zelanda’da corona virüsten bir kişi daha öldü

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, bir kişinin daha yeni tip corona virüsten (covid-19) hayatını kaybetmesiyle ülkedeki can kaybının 5’e yükseldiğini açıkladı.

Yeni Zelanda’da corona virüsten bir kişi daha öldü

 

Başbakan Jacinda Ardern, Sağlık Genel Direktörü Dr. Ashley Bloomfield ile düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'a karşı verdikleri mücadeleyi ve ülkedeki vaka sayılarını güncelledi.

Ülkedeki vaka sayılarının az görünmesinin, virüsün alt edildiği anlamına gelmeyeceğini hatırlatan Başbakan Ardern, ‘‘Bu beşinci ölüm, virüsle olan savaşımızın bitmeye yakın olmadığının göstergesidir. Lütfen evde kalın, lütfen çevrinizden ayrılmayın, lütfen hayat kurtarmak için yayılma zincirini kırın." ifadelerini kullandı.

Ülkedeki Kovid-19’dan beşinci can kaybının 80 yaşındaki erkek hastanın tedavi gördüğü hastanede ölmesiyle yaşandığını belirten Dr. Ashley Bloomfield, toplam vaka sayısını bin 349 olarak açıkladı. Biri kritik durumda 15 kişinin halen hastanede olduğunu dile getiren Dr. Bloomfield, virüs nedeniyle hastalanan 546 kişinin de iyileştiğini belirtti. Yabancıların ülkeye girişi yasaklanan Yeni Zelanda’da 25 marttan itibaren OHAL ve zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

31 ilde sokağa çıkma yasağı sona erdiİçişleri Bakanlığınca yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Corona virüs tedbirleri sürüyor! İşte tüm yasaklar...

Corona virüs tedbirleri sürüyor! İşte tüm yasaklar...

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaşlar...

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaşlar...

Yasağın ikinci gününde yollar boş kaldı!

Yasağın ikinci gününde yollar boş kaldı!

İletişim Başkanı Altun'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı

İletişim Başkanı Altun'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı
Sıradaki Haber