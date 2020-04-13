Yeni Zelanda’da corona virüsten bir kişi daha öldü

Başbakan Jacinda Ardern, Sağlık Genel Direktörü Dr. Ashley Bloomfield ile düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'a karşı verdikleri mücadeleyi ve ülkedeki vaka sayılarını güncelledi.

Ülkedeki vaka sayılarının az görünmesinin, virüsün alt edildiği anlamına gelmeyeceğini hatırlatan Başbakan Ardern, ‘‘Bu beşinci ölüm, virüsle olan savaşımızın bitmeye yakın olmadığının göstergesidir. Lütfen evde kalın, lütfen çevrinizden ayrılmayın, lütfen hayat kurtarmak için yayılma zincirini kırın." ifadelerini kullandı.

Ülkedeki Kovid-19’dan beşinci can kaybının 80 yaşındaki erkek hastanın tedavi gördüğü hastanede ölmesiyle yaşandığını belirten Dr. Ashley Bloomfield, toplam vaka sayısını bin 349 olarak açıkladı. Biri kritik durumda 15 kişinin halen hastanede olduğunu dile getiren Dr. Bloomfield, virüs nedeniyle hastalanan 546 kişinin de iyileştiğini belirtti. Yabancıların ülkeye girişi yasaklanan Yeni Zelanda’da 25 marttan itibaren OHAL ve zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.