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14.04.2020 - 05:41 | | AA

Yeni Zelanda’da covid-19’dan can kaybı artıyor

Yeni Zelanda’da son 24 saatte 4 kişinin daha yeni tip corona virüsten (covid-19) hayatını kaybetmesiyle ülkedeki can kaybı 9’a yükseldi.

Yeni Zelanda’da covid-19’dan can kaybı artıyor

 

Yeni Zelanda Sağlık Genel Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, Wellington ve Christchurch kentlerinde Kovid-19 nedeniyle tedavi gören 4 erkek hastanın yaşamını yitirdiğini çıkladı.

Yaşları 70 ila 90 aralığında değişen dört kişinin ölmesiyle ülkedeki can kaybının 9’a yükseldiğini aktaran Dr. Ashley Bloomfield, 64 bin 400 kişiye yapılan testler sonucunda toplam vaka sayısının da bin 366’ya ulaştığını söyledi.

Koronavirüse yakalanan 628 kişinin sağlığına kavuştuğunu dile getiren Dr. Bloomfield, biri kritik durumda 15 kişinin de hala hastanede olduğunu sözlerine ekledi.

Yabancıların ülkeye girişi yasaklanan Yeni Zelanda’da 25 Mart'tan bu yana OHAL ve zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Bakan Koca'dan #BirlikteYeneceğiz paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca: Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz. Siz, sosyal ortamlardan uzak durup, evde kalarak hastalığa yakalanmayacaksınız. Koronavirüs'ü işte böyle yeneceğiz. #BirlikteYeneceğiz
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