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31.08.2020 - 07:12 |

Yer altı sığınağında düzenlen partiye katıldılar, faciaya ramak kaldı!

Norveç'in başkenti Oslo'da yeraltındaki bir sığınakta düzenlenen partiye katılan 20'den fazla kişi karbon monoksit zehirlenmesinden hastaneye kaldırıldı.

Yer altı sığınağında düzenlen partiye katıldılar, faciaya ramak kaldı!

Polis, Pazar günü tuhaf davranan bir grup gence denk gelmeleri üzerine partiyi tesadüfen keşfettiklerini söyledi.

Sığınaktan çıkan birkaç kişi daha ambülans çağrılmasını istedi.

Yetkililer, zehirlenmeye taşınabilir jeneratörlerin neden olduğunu düşünüyor.

Zehirlenen 25 kişiden ikisinin partiye katılan iki polis memuru olduğu belirtiliyor.

Oslo Üniversitesi Hastanesi başhekimi Fridtjof Heyerdahl "Neyse ki hepsinin durumu iyiye gidiyor. Hepsi tehlikeyi atlattı diyebiliriz" dedi.

Oslo polisine göre partiye yaklaşık 200 kişi katıldı. Polis, partiye katılanlara bulantı, baş ağrısı, baş dönmesi hissetmeleri durumunda doktora başvurmaları çağrısı yaptı.

Polis gelmeden önce partiyi terk eden bir kişi NRK televizyon kanalına, temiz hava alabilmek için sürekli dışarı çıktığını, içerideki hava kalitesinin kötü olduğunu söyledi.

Oslo polisi, partiyle ilgili daha önce yapılan ihbar üzerine neden zamanında harekete geçilmediğini soruşturuyor.

Kaynak: BBC Türkçe

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