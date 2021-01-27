'Yılın Sağlık Görevlisi' korona aşısı hırsızlığından tutuklandı

31 yaşındaki Joshua Colon, amirinin her biri 10 dozluk üç şişe Moderna aşısını çalmasını örtbas ettiği gerekçesiyle 25 Ocak'ta tutuklandı. Evrakta sahtecilik yaptığını kabul eden Colon, daha sonra kefaletle serbest bırakıldı. Colon sahtecilik, dolandırıcılık ve görevini kötüye kullanma suçlamalarıyla karşı karşıya.

Polk County Şerifi Grady Judd yaptığı açıklamada, aşıların Colon'a 6 Ocak'ta, aşılanma sırasındaki ilk kişilere yapılması için teslim edildiğini söyledi. Vardiyasının sonunda doldurduğu aşı formlarında tutarsızlıklar tespit edildikten sonra soruşturma başlatıldı.

Tahrif edilmiş üç formu inceleyen dedektifler üzerindeki isimlerden birinin önceden itfaiyede çalışmış bir kişiye ait olduğunu, diğerinin yine önceden itfaiyede görev almış bir kişinin ismine benzediğini tespit ederken sonuncusu sahte çıktı.

NBC News'ın haberine göre, dedektifler ismi geçen kişilerle temasa geçti ve bu kişilerin henüz aşı olmadığını öğrendi.

Judd, daha sonra dedektiflerin Colon'u, avukatının ofisinde sorguladığını söyledi. Colon burada evrakta sahtecilik yaptığını itiraf etti. Anthony Damiano isimli amirinin annesi için aşı istediğini, bunu reddettikten sonra aşı çalıp sattığına dair kendisini şikayette bulunacağını söyleyip tehdit ettiğini öne sürdü. Amirinin daha sonra öğle yemeği molasına çıkmasını emrettiğini ve geri döndüğünde üç şişenin kaybolduğunu fark ettiğini belirtti.

Sorgu sırasında amirini arayan Colon, aşı hakkında sorular sordu. Damiano şişelerin bir arkadaşının evinin önündeki arabada durduğunu söyledi. Bölgeye giden polis ekipleri iki şişeyi ele geçirirken üçüncüsü bulunamadı.

Judd olaya dair şöyle konuştu:

"Sonuçta Joshua, amirini korumaya çalıştı. Aşıların çalınması için koşulları hazırladı. Joshua o anda patronunun yanına giderek amirini şikayet etseydi kahraman olurdu. Bunun yerine olayı örtbas etmek için var olmayan insanlar uydurmaya ve evrakları tahrif etmeye başladı."

Polk County Şerifi Ofisi'nden yapılan açıklamada soruşturmanın devam ettiği ve amirin rolünün araştırıldığı bildirilirken Judd, Damiano'nun iş için Kaliforniya'da bulunduğunu ve döndüğünde tutuklanacağını söyledi.

22 Ocak'ta istifa eden Colon'un avukatı David Carmichael, amirinin aşı istemesinden sonra müvekkilinin "çok zor bir durumla" karşı karşıya kaldığını söyledi. "Kurumun itibarını korumak için görevinden istifa etti" diyen Carmichael, Colon'ın hatasını kabul ettiğini söyledi.

Kaynak: Independent Türkçe