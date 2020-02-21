Yine ırkçı terör!

Almanya Hanau kentinde gerçekleşen terör olayının şokunu yaşıyor. Ülkenin batısındaki Hanau kentinde Çarşamba akşamı düzenlenen iki silahlı saldırıda toplam 9 kişi hayatını kaybetti. Tobias Rathjen isimli aşırı sağcı kişi, daha sonra evinde annesiyle birlikte ölü bulundu. Böylece yaşanan olayda toplam ölü sayısı 11’e yükseldi. Saldırılarda hayatını kaybedenlerden 5’inin Türk olduğu açıklandı. Alman basınında yer alan haberlere göre hayatını kaybedenlerden biri de hamile bir kadın. Rathjen’in annesini de öldürüp intihar ettiği düşünülüyor.



Midnight ve Arena Bar Cafe isimli iki mekana yönelik saldırılar, yabancı düşmanlığı saikiyle gerçekleştirildi. Yerel basındaki haberlere göre, Hanau kent merkezinde ilk saldırı bir nargile bara düzenlendi. Saldırgan buradakilere rastgele ateş açerken, aralarında bir hamile kadının da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinin hemen yakınındaki meydanda düzenlenen ikinci saldırıda da 4 kişi öldü. Saldırılarda ölenlerden 5’nin Türk olduğu belirtildi. Alman basınına yansıyan bilgilere göre, ölen Türklerden 4’ünün ismi şöyle: Sedat Gürbüz, Fatih Saraçlar, Gökhan Gültekin ve Ferhat Ünvar.



43 yaşındaki saldırganın, ardında bir video ve mektup bıraktığı bildiriliyor. Videoda saldırıları üstlenen Rathjen, aşırı sağcı ve göçmen karşıtı bir manifesto yayınladı. Saldırgan, “Almanya’dan sınırdışı edilmesi mümkün olmayan bazı halkların yok edilmesi gerektiği”ni öne sürüyor. Saldırganın ayrıca YouTube’a da olay öncesi “ABD’lilere kişisel bir mesaj” adı altında İngilizce video yüklediği belirtiliyor. Bu videoda saldırgan, ABD’de gizli askeri üslerin bulunduğunu, çocukların buralarda istismar edildiğini, işkenceye uğradığını ve öldürüldüğünü öne sürüyor.



‘Irkçılık zehirdir’



Almanya Şansölyesi Angela Merkel, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada “Ülkemiz için son derece üzüntü verici bir gün” dedi. Olaya ilişkin bilgi aldığını aktaran Merkel, “Bu korkunç cinayetlerin tüm arka planlarının aydınlatılması için her türlü çaba sarf edilecek” dedi. Şu anda birçok şeyin, saldırganın aşırı sağcı ve ırkçı sebeplerle hareket ettiğini gösterdiğini belirten Merkel, “Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır” değerlendirmesini yaptı, bu zehrin çok sayıda suça sebep olduğunu vurguladı, örnekler verdi.



“Alman hükümeti ve tüm devlet kurumları, ülkemizdeki her bireyin hak ve onurundan yanadır. Halkımızı köken ve dinine göre ayırt etmiyoruz” diyen Merkel, Almanya’yı bölmeye çalışanlara kararlılıkla karşı durduklarını kaydetti. Saldırı sonrası dün Hessen eyaletinde bayraklar yarıya indirildi, Hanau’da karnaval iptal edildi.