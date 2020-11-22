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22.11.2020 - 16:57 | | İHA

Yolcu gemisi karaya oturdu, yüzlerce kişi mahsur kaldı

Finlandiya’da bir yolcu gemisinin liman yakınlarında karaya oturması sonucu 400'den fazla yolcu ve mürettebat gemide mahsur kaldı.

Yolcu gemisi karaya oturdu, yüzlerce kişi mahsur kaldı

Finlandiya’da Aland Adaları’nın Mariehamn limanı yakınlarında Finlandiyalı şirkete ait MS Viking Grace adlı yolcu gemisi şiddetli rüzgar nedeniyle karaya oturdu. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada 331 yolcu ve 98 mürettebatın geceyi gemide geçirdiği ve sabah saatlerinde sahil güvenlik ekibi tarafından tahliye edildiği belirtildi.

Sahil Güvenlik’ten yapılan açıklamada geminin Mariehamn limanına çekildiği ve yaralanan olmadığı kaydedildi.

 

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