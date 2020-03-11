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11.03.2020 - 12:14 | | DHA

Yolda yürürken feci ölüm!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde süt toplanan kamyonetin altında kalan Emrullah İnci, hayatını kaybetti.

Yolda yürürken feci ölüm!

Kaza, Bursa İnegöl ilçesindeki kırsal Hamamlı Mahallesi meydanında meydana geldi. Mahalleye süt toplamaya gelen sürücü Erkan Efe (30) yönetimindeki 16 AEF 269 plakalı kamyonet, yolda yürüyen Emrullah İnci'ye  (80) çarptı. Kamyonetin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kamyonetin sürücüsü, jandarma komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Yaşlı adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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