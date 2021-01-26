Yönetmene cinsel saldırı suçlaması

İtalyan oyuncu Asia Argento, cinsel saldırı suçlarından cezaevinde olan Hollywood’un ünlü film yapımcısı Harvey Weinstein’in cinsel saldırısına uğradığını açıklayan ilk kadınlardan biriydi. Asia Argento, Harvey Weinstein’in 1997’de kendisine tecavüz ettiğini söyleyerek “MeToo” hareketinin öncülerinden olmuştu. “MeToo” hareketiyle birlikte birçok kadın uğradıkları cinsel saldırıları anlatmıştı. Argento şimdi de “Hızlı ve Öfkeli” filminin yönetmeni Rob Cohen’in de cinsel saldırısına uğradığını açıkladı. 45 yaşındaki Argento, “Variety” dergisine yaptığı açıklamada, Rob Cohen’in yönettiği 2002 yapımı “xXx” filminde yer aldığı sırada yönetmenin kendisine bir otel odasında uyuşturucu verdikten sonra tecavüz ettiğini öne sürdü.

‘Uyandığımda çıplaktım’

Dergiye 71 yaşındaki Rob Cohen’den ilk kez bahsettiğini belirten oyuncu, o sırada ne olduğunun farkında olmadan sabah kendisini yatakta çıplak bulduğunu ve “başka bir fırtına yaratmak istemediği” için saldırı hakkında konuşmaktan kaçındığını söyledi. Ayrıca Argento, Cohen’in biri kendi kızı olmak üzere iki kadın tarafından tacizle suçlanmasının ardından gerçekleri açıklamaya cesaret ettiğini de sözlerine ekledi. İddiayı yalanlayan Cohen’in sözcüsü ise Argento’nun 2013’te 17 yaşındaki oyuncu Jimmy Bennett’e cinsel tacizde bulunduğunu ve susması için 380 bin dolar ödediğine dair “pedofili” suçlamalarını gündeme getirdi. Cohen’in sözcüsü “Argento’nun suçlaması, son yıllarda onun hakkında konuşulanlar düşünüldüğünde çok kafa karıştırıcı” dedi.