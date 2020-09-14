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14.09.2020 - 07:00 | | AA

Yunan Cumhurbaşkanı’ndan Meis’e tahrik ziyareti

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Meis  Adası’na ziyarette bulundu. Sakelaropulu, “Meis’in kurtuluşunun 77. yıl dönümü” adı altında düzenlenen törende yaptığı konuşmada “zor ve tehlikeli bir dönem yaşadıklarını” belirterek, “Türk liderliğinin ülkelerine yönelik baskı ve saldırgan söylemlerinin arttığını” iddiasında bulundu.

Yunan Cumhurbaşkanı’ndan Meis’e tahrik ziyareti

“Türkiye’nin, Yunanlı ve Türkler tarafından çok uzun yıllar boyunca inşa edilmiş iyi komşuluk ve barış içinde yaşama ortamını sabote ettiğini” öne süren Sakelaropulu, “Türk liderlerin saldırgan söylemleri halklar arasında  engelleri yükseltiyor, şüphe ve düşmanlık yaratıyor, aralarındaki bağları sarsıyor” diye konuştu.

Meis’in Yunanistan’ın hak talebinde “yüksek stratejik öneme sahip olduğunu” savunan Sakelaropulu, “Adanın ahlaki öneme de sahip olduğunu ve takım adalarının doğu ucunda 5 bin yıl boyunca gelenek ve  göreneklerini koruduğunu” söyledi. Meis’teki Savaş Müzesi’ni de ziyaret eden Sakelaropulu,  “Atina’nın uluslararası camia ve ortaklarıyla da sürekli iş birliği ve iletişimde olduğunu” belirterek ülkesinin diplomasi ve diyalog yolunu izlediğini öne sürdü.

Sakelaropulu, “Yunanistan’ın Türkiye ile diyaloğa uluslararası hukuk temelinde açık olduğunu ve kimseyi tehdit etmediğini” ileri sürerek, “Türkiye’nin Navtex’i yenilememesi doğru yönde bir adımdır. Hepimizin arzusu normallik ve  sakinliğe geri dönmek olmalıdır” diye konuştu.

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