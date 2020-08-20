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20.08.2020 - 16:02 | | DHA

Yunan istihbaratçı: Hem yenilmiş, hem kaybolmuş durumdayız

Bir televizyon programına katılan eski istihbaratçı Kalenderidis, "Son 20 yıldır özellikle Erdoğan önderliğinde Türkiye savunma endüstrisini sürekli güçlendiriyor. İtiraf etmemiz gerekir ki gerçekten mucizeler gerçekleştiriyorlar. Aynı süreçte Yunanistan, kendi savunma endüstrisini parçalıyor" ifadesini kullandı.

Yunan istihbaratçı: Hem yenilmiş, hem kaybolmuş durumdayız

Yunan istihbarat teşkilatı eski mensubu Savas Kalenderidis, ülkesindeki bir televizyon programında Atina yönetimini topa tuttu. Kalenderidis, "Türkiye savunma endüstrisini güçlendirirken, Yunanistan kendisininkini mahvetti. Hem kaybolmuş hem yenilmiş durumayız" dedi.

Kalendiridis, Türkiye’nin 20 yıldır savunma endüstrisini güçlendirdiğini ifade ederek, "Örnek verecek olursak, son 20 yıldır özellikle Erdoğan önderliğinde Türkiye savunma endüstrisini sürekli güçlendiriyor. İtiraf etmemiz gerekir ki gerçekten mucizeler gerçekleştiriyorlar. Aynı süreçte Yunanistan, kendi savunma endüstrisini parçalıyor" dedi.

Atina yönetiminin Türkiye’nin amaçlarını okumaktan uzak kaldığını itiraf eden Kalenderidis, "Yunan politika sistemi ve askeri değerlendirmeler çok dar görüşlü. Türkiye’nin amaçlarını ve planlarını okumaktan çok uzak kaldı. Dolayısıyla Türkiye’nin amaçlarını okuyabilecek doğru bir askeri değerlendirmemiz yok. Bu değerlendirmeler olsaydı, Ege ve Akdeniz’de deniz hakimiyetini korumaya çalışır, hava üstünlüğünü sağlamaya ve güçlü savunma endüstrisi kurmaya çalışırdık" ifadesini kullandı.

'YUNANİSTAN’DA SİYASİ İRADE VE DEVLET PLANLAMASI YOK'

Yunanistan’ın planlarını gerçekleştirebilecek devlet planlamasına ve siyasi iradeye sahip olmadığının altını çizen Kalenderidis, "Sadece bunu gerçekleştirebilecek bir devlet planlaması, siyasi irade, politik hedef ve stratejik değerlendirmeler yok. Dolayısıyla şu an gelişmeleri geriden takip ediyoruz. Yani hem yenilmiş hem de kaybolmuş durumdayız" diye konuştu.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul tepkisi: Adeta rezillikSon dakika gelen habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Congresium'da düzenlenen AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seçim döneminde atıp tutanların, düne kadar yunusların gezdiği Haliç'i bugün ne hale getirdiğini sizler de görüyorsunuz değil mi? Onu o hale getiren bizdik, ama şimdi bakın ne hale geldi. Ülkemizin pek çok yerinde benzer tablolara şahitlik ediyoruz. Çöp dağlarıyla İstanbul'u devraldık, şimdi İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik' dedi.
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