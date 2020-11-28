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28.11.2020 - 21:14 | | DHA

Yunanistan ateşle oynuyor! Girit'te test ettiler

Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, Girit Adası'nda konuşlu bulunan Ruslara ait S-300 hava ve füze savunma sistemini test etti.

Yunanistan ateşle oynuyor! Girit'te test ettiler

Yunanistan, Girit Atış Poligonunda 23-27 Kasım arasında süren tatbikatta, Rusya'ya ait S-300 hava ve füze savunma sistemlerini test etti. Tatbikata, Yunanistan ve Almanya'nın yanı sıra Hollanda ve ABD'den de askeri personel katıldı.

Tatbikatta başta Rus S-300 füzeleri olmak üzere TOR-M1 ve OSA-AK Yönlü Füze (K/B) sertifika atışlarının yanı sıra HAWK, ASRAD ve MANPAD (STINGER) füzeleriyle atışlar yapıldığı belirtildi.

Öte yandan, tatbikatta uçaksavar füzeleri, Yunan uçaksavar savunma sistemine entegre edilmiş Rus, Amerikan ve Alman yapımı orta ve kısa menzilli füze savunma sistemleri bir hafta boyunca denenerek ateşlendi.

Yunanistan ateşle oynuyor Giritte test ettiler

Sahibinden kaçan at trafikte dört nala koştuBursa'da bir at arabasının, sahibi olmadan trafikte 4 nala ilerlemesi güvenlik kameralarına takıldı.
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