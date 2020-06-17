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17.06.2020 - 09:13 |

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türkiye’ye küstah sözler

Son dakika haberi... Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, dün başlayan İsrail ziyareti nedeniyle ‘Yedioth Ahronoth’ gazetesine verdiği demeçte Türkiye’nin Yeni Osmanlı hayalleri olduğunu ve Doğu Akdeniz’in ‘kabadayısı gibi hareket ettiğini’ öne sürdü.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türkiye’ye küstah sözler

Miçotakis, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinden sonra da Türkiye aleyhinde konuşmayı sürdürdü.

Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre; Yunan Başbakanı, “Netanyahu’ya, Türkiye’nin bölgede istikrar ve barış için tehdit olan davranışlarını vurguladım. Türkiye’nin deniz ve kara sınırlarımızdaki tahrik edici hareketlerini anlattım. Ayrıca, Türkiye’nin Libya’da istikrarı bozan siyasetini de uzun uzun konuştuk. Deniz yetki alanlarına ilişkin Türkiye-Libya anlaşması bizim için geçersizdir” dedi. Netanyahu ise Türkiye ile ilgili bir şey söylemedi. Ancak daha sonra yayınlanan ortak bildiride, “İsrail, deniz bölgeleri ile ilgili olarak Yunanistan’a güçlü destek ve dayanışmasını dile getirir” denildi.

DONANMANIN YARISI GİRİT’E

Öte yandan, Yunan medyasına göre, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Stilianos Petrakis, donanmanın yarısını Türkiye-Libya anlaşması nedeniyle ‘kilit nokta’ haline gelen Girit adasında konuşlandırmayı planlıyor.

Sabah saatlerinde İstanbul trafiğinde yoğunlukİstanbul'da E-5 Karayolu ile metrobüs duraklarında araç ve vatandaş yoğunluğu yaşanıyor.
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