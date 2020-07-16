Yunan medyasÄ±na yansÄ±yan haberlerde, Ã¼lke sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n bazÄ± BalkanÂÃ¼lkelerine aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Yunan halkÄ±nÄ±n da virÃ¼sle mÃ¼cadele kapsamÄ±ndaÂalÄ±nan Ã¶nlemlere karÅŸÄ± gevÅŸeme gÃ¶stermesinin, yetkilileri yeni Ã¶nlemler almayaÂsÃ¼rÃ¼klediÄŸi belirtildi.

KapalÄ± alanlarda maske kullanÄ±mÄ±, bÃ¶lgesel karantina uygulamalarÄ± gibiÂÃ¶nlemlerin getirilmesinin planlandÄ±ÄŸÄ± ifade edilen haberlerde, ekonominin, yeniÂgenel sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±ramayacaÄŸÄ± yorumunda bulunuldu.

Yunanistan SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Vasilis Kikilyas, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir televizyonÂprogramÄ±nda, virÃ¼se karÅŸÄ± B planÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu belirterek gerekli gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼Âtakdirde bÃ¶lgesel karantina uygulamalarÄ±nÄ±n yapÄ±labileceÄŸini sÃ¶yledi.

Ã–te yandan Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Kiryakos MiÃ§otakis, virÃ¼sÂtedbirlerinin en Ã§ok hafife alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zlenen bar ve eÄŸlence merkezlerindeÂdenetimlerin artÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Sert ceza uygulamalarÄ±nÄ±n gerekliliÄŸine vurgu yapan MiÃ§otakis, ''BarÂve eÄŸlence merkezlerinde teftiÅŸ ve cezalarÄ± artÄ±rmamÄ±z gerekiyor. Bu konuda geriÂadÄ±m atmayacaÄŸÄ±m.'' ifadelerini kullandÄ±.

OTELCÄ°LER Ã‡IKMAZA SÃœRÃœKLENDÄ°

Yunan hÃ¼kÃ¼metinin, Bulgaristan-Yunanistan arasÄ±ndaki Promahona SÄ±nÄ±rÂKapÄ±sÄ±'ndan Ã¼lkeye girecek ziyaretÃ§ilerin, Ã¼lkelerinde zorunlu test yapmalarÄ±ÂkararÄ±, Ã§ok sayÄ±da otel rezervasyonunun iptal edilmesine yol aÃ§tÄ±.

Yunanistan Otelciler BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Grigorios Tasios, ''PromahonaÂSÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan Ã¼lkeye giriÅŸ yapacak turistlere zorunlu test uygulamasÄ±,Âotelcileri Ã§Ä±kmaza sÃ¼rÃ¼kledi.'' dedi.

Tasios, ''Yeni uygulama yÃ¼zÃ¼nden birÃ§ok rezervasyon iptal edildi.ÂBalkan Ã¼lkelerinde virÃ¼s test fiyatÄ± 80 ile 100 avro arasÄ± deÄŸiÅŸiyor. Ã‡ok pahalÄ±.Â4 kiÅŸilik bir ailenin Ã¶demesi gereken Ã¼creti bir dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n.'' diye konuÅŸtu.