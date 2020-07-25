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25.07.2020 - 14:04 | | AA

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Türk bayrağı yakılmasını kınadı

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Selanik’teki gösterilerde Türk bayrağı yakılmasını kınadı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Türk bayrağı yakılmasını kınadı

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Herhangi bir ülkenin, bu durumda Türkiye’nin, milli sembolüne yapılan her türlü hakaret eylemini en şiddetli şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Selanik’te, dün, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasını protesto eden aşırı sağcı bir grup Türk bayrakları yakmıştı.

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