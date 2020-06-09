MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Yunanistan: 'Erdoğan’ın açıklamalarını dinliyoruz, her türlü senaryoya hazırız'
ABONE OL
09.06.2020 - 13:48 |

Yunanistan: 'Erdoğan’ın açıklamalarını dinliyoruz, her türlü senaryoya hazırız'

Ülkesinin her türlü kötü senaryoya hazır olduğunu belirten Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Alkiviadis Stefanis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hidrokarbon araştırma sahalarıyla ilgili açıklamalarının arkasını getirme imkânı olduğunu, ancak Atina’nın da elindeki imkânları kolaylıkla geliştirebileceğini belirtti.

Yunanistan: 'Erdoğan’ın açıklamalarını dinliyoruz, her türlü senaryoya hazırız'

Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Alkiviadis Stefanis, Open televizyonunda yaptığı açıklamada Yunanistan’ın her türlü kötü senaryoya hazırlıklı olduğunu ifade etti.

Stefanis, “Gidişata yönelik en kötü senaryo üzerinden plan yapılıyor. Bunu yapıyoruz. En kötü senaryo dahilinde geliştirdiğimiz çeşitli olasılıkları göz önünde bulunduruyoruz. Harekat hazırlık durumumuzu artırmak için en basit seviyeden başlıyoruz ve bu doğrultuda hareket ediyoruz” dedi.

Yunanistan’ın tahrik olmaması, itidal ve sakinliğini koruması gerektiğini belirten Stefanis, “Kendi gücünüzden emin olduğunuz zaman olanları sakin bir şekilde gözlemlersiniz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hidrokarbon sondaj sahalarıyla ilgili yeni açıklamalarına değinen Stefanis, “Erdoğan’ın açıklamalarını dinliyor ve analiz ediyoruz. İstediklerini gerçekleştirmesi için elinde bulunan imkânları inceliyoruz. Söylediklerinin ve isteklerinin arkasını getirme imkanı olup olmadığını değerlendiriyoruz. Evet var da. Türkiye’nin birçok imkânı var, ancak biz de büyük kolaylıkla elimizdeki imkânları geliştirebiliriz” dedi.

    Diyarbakır'da 'ikinci dalga' endişesi! Vaka sayısı...Diyarbakır'da son bir haftalık süreçte corona virüs tanısı konulan hasta sayısı 300'ü geçti. İkinci dalga endişesi yaşanan kentteki iki pandemi hastanesindeki bire düşürülen klinik sayısı 5'e çıkarıldı. Yatak kapasitelerinin dolduğu hastanelerde yeni tanı konulanlar, evlerinde izole ediliyor. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, "Diyarbakır'da artan corona virüs vaka sayılarına baktığımızda ikinci dalgaya yakın bir durum söz konusu şu an için. Bu hızla devam edersek Diyarbakır ikinci dalgayı da aşacak gibi görünüyor. Nerdeyse vaka sayılarına yetişemez duruma geldik" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Arazi kavgasında silahlar çekildi: 1 ölü, 2 yaralı

    Arazi kavgasında silahlar çekildi: 1 ölü, 2 yaralı

    Emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Belli oldu 941 lira...

    Emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Belli oldu 941 lira...

    Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

    Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

    FETÖ'nün güncel yapılanması soruşturmasında 28 şüpheli hakkında hapis istemi

    FETÖ'nün güncel yapılanması soruşturmasında 28 şüpheli hakkında hapis istemi

    Sıradaki Haber