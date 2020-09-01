Yunanistan Fransa’dan 18 uçak alacak

Yunan basınında yer alan ve güvenilir kaynaklara dayandırıldığı belirtilen habere göre, tarafların, görüşmelerde bir hayli ilerleme kaydettiği, 18 uçağın 8’inin Yunanistan’a hibe edileceği belirtildi. Fransa’nın hibe edeceği uçakların Libya’daki el Vatiyye Hava Üssü’nde görev yapmış uçaklar olduğu bildirilirken, diğer 10 uçağın ise, Yunanistan tarafından üretici firmadan satın alınacağı iddia edildi. Söz konusu firmanın, Mısır’ın halihazırda bulunan 20 siparişi ile birlikte toplam 30 adet Rafale tipi savaş uçağını kısa zamanda üretmesinin zor olacağı, bu nedenle siparişin bir kısmının ertelenmesi için Mısır ile görüşme yapılacağı ifade edildi.

Öte yandan, Mısır’ın 20 adetlik siparişinin yarısının Yunanistan’a verilmesi, böylelikle her iki ülkeye de teslimatın bir an evvel yapılması, Mısır’ın kalan siparişini ise daha sonra teslim alması gündemde. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hamleleri sonrasında Yunanistan ve Fransa ile gerilimin arttığı son günlerde savaş uçağı alışverişi iddiası dikkati çekerken, taraflardan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak resmi açıklamanın bu yıl içerisinde yapılması bekleniyor.