Yunanistan İyon Denizi'ndeki karasularını genişletiyor

Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis, hükümetin, derhal meclise sunacağı bir kanun tasarısı ile Yunanistan'ın İtalya'ya bakan kara sularını İyonya Denizi'nde 6 milden 12 mile çıkaracağını açıkladı. “Yunanistan büyüyor” sloganıyla verdiği bu haber Yunan Parlamentosu'nda alkışlarla karşılandı.



Yunanistan'ın İtalya ve Mısır ile imzalamış olduğu deniz yetki alanlarını belirlemeye yönelik anlaşmanın Meclis Genel Kurulunda tartışılması sırasında konuşan Miçotakis bu kararın Deniz Hukuku Sözleşmesi 3. maddesi gereğince alındığını ifade etti.

Daha önce SYRIZA döneminde hükümetin İyonya'da kara sularını 6 milden 12 mile çıkarma fikrine, bugün iktidarda olan Yeni Demokrasi Partisi karşı çıkmıştı. Sadece Yunanistan'ın batısında kara sularını genişletmenin Ege'de Türkiye'ye karşı “yanlış” mesaj vereceği ve Türkiye'nin bölge denklemindeki gücünü artıracağı eleştirisi yapılmıştı.

Söz konusu anlaşmalar Yunan Parlamentosunun onayına bugün sunulması beklenirken SYRIZA'nın açık oylama talebi nedeniyle oylama yarına ertelendi. Yarın 15.00-20.00 saatleri arasında yapılacak açık oylamaya milletvekilleri corona tedbirleri kapsamında maksimum 60'ar kişilik gruplar halinde katılacak.