MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Yunanistan İyon Denizi'ndeki karasularını genişletiyor
ABONE OL
26.08.2020 - 15:00 |

Yunanistan İyon Denizi'ndeki karasularını genişletiyor

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, “Yunanistan büyüyor” sloganıyla İtalya'ya bakan İyon Denizi'nde karasularını genişletmek için meclise bir kanun tasarısı sunacaklarını duyurdu.

Yunanistan İyon Denizi'ndeki karasularını genişletiyor

Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis, hükümetin, derhal meclise sunacağı bir kanun tasarısı ile Yunanistan'ın İtalya'ya bakan kara sularını İyonya Denizi'nde 6 milden 12 mile çıkaracağını açıkladı. “Yunanistan büyüyor” sloganıyla verdiği bu haber Yunan Parlamentosu'nda alkışlarla karşılandı.

Yunanistan'ın İtalya ve Mısır ile imzalamış olduğu deniz yetki alanlarını belirlemeye yönelik anlaşmanın Meclis Genel Kurulunda tartışılması sırasında konuşan Miçotakis bu kararın Deniz Hukuku Sözleşmesi 3. maddesi gereğince alındığını ifade etti.

Daha önce SYRIZA döneminde hükümetin İyonya'da kara sularını 6 milden 12 mile çıkarma fikrine, bugün iktidarda olan Yeni Demokrasi Partisi karşı çıkmıştı. Sadece Yunanistan'ın batısında kara sularını genişletmenin Ege'de Türkiye'ye karşı “yanlış” mesaj vereceği ve Türkiye'nin bölge denklemindeki gücünü artıracağı eleştirisi yapılmıştı.

Söz konusu anlaşmalar Yunan Parlamentosunun onayına bugün sunulması beklenirken SYRIZA'nın açık oylama talebi nedeniyle oylama yarına ertelendi. Yarın 15.00-20.00 saatleri arasında yapılacak açık oylamaya milletvekilleri corona tedbirleri kapsamında maksimum 60'ar kişilik gruplar halinde katılacak.

    Bakanlık, 121 dönüm tarla üzerinde oluşturulan Sultan Alparslan'ın siluetinin görüntüsünü paylaştıTarım ve Orman Bakanlığı, Muş'ta Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nın bitişiğindeki 121 dönüm tarla üzerine traktörle sürülerek oluşturulan Sultan Alparslan'ın 442×275 metre boyutundaki siluetinin görüntüsünü paylaştı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Karantinada olduğu evden çıktı, komşuları ihbar etti!

    Karantinada olduğu evden çıktı, komşuları ihbar etti!

    Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Yıllık izindeyken...

    Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Yıllık izindeyken...

    Yunanistan'ı karıştıran sözler! 'Türkiye ile savaşta yalnız kalırız'

    Yunanistan'ı karıştıran sözler! 'Türkiye ile savaşta yalnız kalırız'

    Son dakika: Musa Orhan'ın tahliye itirazına ret

    Son dakika: Musa Orhan'ın tahliye itirazına ret

    Sıradaki Haber