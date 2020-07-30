30.07.2020 - 10:45 | | DHA
Yunanistan, Türk şirketinden 50 İHA siparişi verdi
Yunanistan Savunma Bakanlığı’nın, Türk şirketi Assuva Savunma Sanayi’nden 50 adet taktik insansız hava aracı (İHA) sipariş ettiği iddia edildi.
DefenseNews’te yer alan habere göre Türk şirketi Assuva’nın, Yunanistan Savunma Bakanlığı ile 50 adet İHA satımına yönelik bir sözleşme imzaladığını duyurduğu öne sürüldü. Ayrıca şirketin, Yunanistan’da gönderilen 2 ‘Proton Elic RB-128’ drone’unun başarıyla testleri geçtiğini açıkladığı ifade edildi. Assuva Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Başbuğ bu anlaşmanın, şirketin, hem NATO hem de Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkeye yaptığı ilk ihracat anlaşması olduğunu söylediği belirtildi.
Cavid-19 aşısı müjdesi Ankara'dan! İlk kez insanlarda denenmeye başlayacakTürkiye'de ilk kez bir Kovid-19 aşı adayı, insanlarda denenmeye başlanacak. 10 yıl önce, başka bir proje için geliştirilen yapay akciğer modeli ile azot tankında dondurularak bekletilen akciğere özel bağışıklık hücrelerinin 'uyandırılarak', Kovid aşısı araştırmasında kullanılması, projede hızla yol kat edilmesini sağladı. Böylece, hem ilk sonuçları, hem de etkinliği açısından dünya devlerinin Kovid-19 aşısında elde ettiği başarıya Ankara'da da ulaşıldı. Her şey yolunda giderse yıl sonunda hazır olması hedeflenen yerli Kovid aşısı, burundan uygulanacak ve dünyada ilk kez bir aşının ek içeriğinin belirli bir süreliğine de olsa tedaviyi destekleyici özelliği de olacak.