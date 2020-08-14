Yunanistan ve Fransa’dan Akdeniz’de ortak tatbikat

Doğu Akdeniz’de gerilim yaşandığı bir esnada, Yunanistan ve Fransa bölgede ortak askeri tatbikata başladı. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, iki ülkenin daimi askeri iş birliği çerçevesinde Türkiye’nin NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan ettiği sahayı da kapsayan bölgede ortak askeri tatbikat icra ettiği açıklamasını yaptı. Açıklamada, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin faaliyetleri için Türkiye’nin ilan ettiği NAVTEX’in “yasa dışı” olduğu öne sürüldü.



Tatbikat çerçevesinde “Lafayette” adlı Fransız fırkateyni ve Fransa’ya ait iki Rafale uçağının Girit Adası’ndaki Suda Üssü’nü kullandığı belirtildi. Yunanistan Savunma Bakanlığı kaynakları uçakların ve fırkateynin dün sabah saatlerinde Girit Adası açıklarına ulaştığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre tatbikata Yunan ve Fransız fırkateynlerinin yanı sıra Fransa’ya ait bir helikopter gemisi de katıldı.



‘Askeri varlığı artırıyoruz’



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, önceki gün Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefonda görüşmüştü. Macron, Çarşamba gecesi Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de Oruç Reis gemisi ile hidrokarbon arama faaliyetlerine tepki gösterdi ve Türkiye’nin bu adımı karşısında bölgedeki askeri varlıklarını geçici olarak artıracaklarını söyledi. Macron, bölgede yükselen tansiyona ilişkin yaptığı açıklamada, “Yunanistan dahil Avrupalı ortaklarla iş birliği içerisinde gelecek günlerde Doğu Akdeniz’de Fransız askeri varlığını geçici olarak güçlendirmeye karar verdim” ifadesini kullanmıştı.



Macron, açıklamasında Türkiye’den bölgede yürüttüğü hidrokarbon arama faaliyetlerini durdurmasını istedi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise Twitter hesabından Fransızca attığı tweette “Emmanuel Macron Yunanistan’ın gerçek bir dostu ve Avrupa’nın değerleri ile uluslararası hukukun ateşli bir savunucusu” dedi. Öte yandan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias dün, İsrail ile ülkesi arasındaki turizm faaliyetlerini ve Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimi görüşmek üzere İsrail’e gitti.













AB toplantısı öncesi Akdeniz diplomasisi



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının bugün gerçekleşecek olağanüstü toplantısından önce bazı Avrupalı mevkidaşlarıyla telefonda görüşerek Doğu Akdeniz konusunu değerlendirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ve Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, ayrıca AB Dışişleri bakanları ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’e, Doğu Akdeniz’deki güncel gelişmeleri ve Türkiye’nin tutumunu anlatan mektuplar gönderdi.