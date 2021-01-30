Yunanistan’a ‘kötü muamele’ davası

DW Türkçe’nin aktardığına göre başvuruda, Yunanistan’ın deniz sınırlarında, ve topraklarındaki kamplarda sığınmacılara yönelik kötü muamele ve taciz uygulamalarıyla ilgili tanık ifadeleri ve video kanıtlarına yer verildi.

Merkez Başkanı Muhammed el Abdullah, bunun AB’ye yönelik ilk yasal başvuru olduğunu belirterek soruşturma açılmasının, “suç işlemiş bireylerin sadece Avrupalı oldukları için hesap sorulabilirlikten kaçamayacağı” yönünde önemli bir emsal oluşturacağına vurgu yaptı.

Türkiye ile AB arasında Mart 2016’da imzalanan mülteci mutabakatı sonrasında kaydedilen kötü muamele ve taciz olaylarının belgelendiği suç duyurusunda sığınmacı teknelerinin zorla Türk kara sularına itilmesi olaylarıyla Yunanistan topraklarındaki kamplardaki koşullar ve kötü muamele vakaları yer alıyor.

Dosyada, Yunan kara sularına varan sığınmacı teknelerinin motorlarının sökülmesi, “Türk sahil güvenliğinin kurtarması” hesabıyla açık denize bırakılması gibi uygulamalara da yer verildi.

UCM, dosyayı inceledikten sonra soruşturma başlatılıp başlatılmayacağına karar verecek.