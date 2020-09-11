MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Yunanistan'da 4.1 büyüklüğünde deprem
ABONE OL
11.09.2020 - 07:16 | | DHA

Yunanistan'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde Yunanistan açıklarında Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yunanistan'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) verilerine göre, bu sabah saat 06.01'de Ege Denizi'nde Yunanistan açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin merkez üssüne Türkiye'den en yakın yerleşim yerinin 244 kilometre ile İzmir'in Çeşme ilçesi olduğu kaydedildi.

Öte yandan, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin büyüklüğünü 4.2, derinliğini 2.1 kilometre olarak duyurdu.

    İzmir'de korkunç kazaİzmir’in Torbalı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    YÖK, Gelecek Projesi’ni başlattı

    YÖK, Gelecek Projesi’ni başlattı

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Alacağınız para...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Alacağınız para...

    Ankara'nın gündeminde! Bugün yapılıyor

    Ankara'nın gündeminde! Bugün yapılıyor

    Metrokareye 9 kişi düşüyor!

    Metrokareye 9 kişi düşüyor!

    Sıradaki Haber