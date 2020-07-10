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10.07.2020 - 11:07 | | DHA

Yunanistan'da gösterilere sınırlama geliyor

Yunanistan'da parlamentoda kabul edilen yasaya göre, şiddet olaylarına sahne olabilecek gösteriler yetkililer tarafından yasaklanabilecek.

Yunanistan'da gösterilere sınırlama geliyor

Yunanistan'da protesto gösterilerinin sınırlandırılması amacıyla hazırlanan yasa tasarısı, parlamentoda oy çokluğuyla kabul edildi.

Yeni yasayla, şiddet olaylarına sahne olabilecek gösteriler yetkililer tarafından yasaklanabilecek. Yasaklanan gösterilere katılanlara 1 yıl, şiddet olaylarına karışan göstericilere ise 2 yıl hapis cezası verilecek. Gösterinin başlama ve bitiş saatinin ve yürüyüş güzergahının elektronik platform üzerinden daha önceden polise bildirilmesi gerekecek.

1 Mayıs İşçi Bayramı ve 1967'de ülkede yönetime el koyan Albaylar Cuntası'na karşı yapılan "17 Kasım" öğrenci ayaklanmasının yıl dönümünde düzenlenen gösterilerin ise önceden polise bildirilmesi gerekmiyor.

Uluslararası Af Örgütü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yeni yasayı "barışçıl gösterilere katılma hakkına müdahale" ifadeleriyle niteledi.

Öte yandan, Atina ve Selanik'te tasarıya karşı düzenlenen gösterilerde çeşitli gruplarla polis arasında arbede yaşandı.

Atina'da, parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'nda binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen gösteride, yüzleri maskeli gruplar polise molotof kokteyli attı.

Polis, grupları dağıtmak için biber gazı ve ses bombası kullandı.

Çıkan olaylarda gözaltına alınan 15 kişiden 9'u mahkemeye sevk edildi.

    81 ilin atık suyunda korona virüs incelemesi! İstanbul'u geçti...Türkiye'de koronavirüsün atık sulardaki varlığının araştırılması için devam eden çalışmalarda ilk sonuçlar alındı. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Alpaslan Kocamemi, "Analizlere bakıldığında atık suda SARS-CoV2'yi en yoğun olarak biz bugüne kadar, Konya ilinde gözlemledik. Konya ilini takip eden İstanbul'du. İstanbul ve Konya açık ara diyelim, onları takiben ise Bursa, İzmit, İzmir ve Antalya'nın bazı bölgelerinde virüs konsantrasyonlarına gözlemlenebilir mertebede rastladık" dedi.
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