MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Yunanistan'da koronavirüs kısıtlamaları gevşetildi, mağazalar yeniden açıldı
ABONE OL
18.01.2021 - 16:38 |

Yunanistan'da koronavirüs kısıtlamaları gevşetildi, mağazalar yeniden açıldı

Yunanistan'da koronavirüs kısıtlamaları gevşetildi, mağazalar yeniden açıldıİki ay sonra yeniden kapılarını açan mağazalarda günde en fazla 2 saat alışveriş yapılabilecek. Alışverişe çıkmak isteyenlere, saatlerini SMS mesajları ile bildirme zorunluluğu getirildi.

Yunanistan'da koronavirüs kısıtlamaları gevşetildi, mağazalar yeniden açıldı

Yunanistan, Covid-19 salgını nedeniyle Kasım ayından bu yana ikinci kez ülke çapında uyguladığı sokağa çıkma kısıtlamalarını gevşetti. Ülkede bugünden itibaren, açılan mağazalarda günde en fazla 2 saat alışveriş yapılabilecek. Alışverişe çıkmak isteyenlere, saatlerini SMS mesajları ile bildirme zorunluluğu getirildi.


Alınan karara göre tekrar açılan mağazalar, kuaförler, berberler ve güzellik salonları ile ibadethanelerde, her 25 metrekarede bir kişi bulunabilecek.


Mağaza ve işyerleri 08:00-20:00 saatleri arasında açık kalabilecek. Maske-mesafe zorunluluğu ve akşam 20:00'den sonra sokağa çıkma kısıtlamaları ise aynen devam edecek.
Lokanta, taverna, kafe ve bar gibi işletmelerin açılmasına izin verilmedi.


Mağazaların açılmasıyla başta başkent Atina ve Selanik olmak üzere ülkedeki kentlerde, temkinli de olsa, alışveriş heyecanı da başlamış oldu.

Günlük can kaybı 20'lere indi


Pfizer-BioNTech aşısının ikinci dozunu da yaptıran Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, mağaza ve işyerlerinin açılması kararının, Bilim Kurulu'na danışılması sonrası alındığını söyledi.

Yunanistanda koronavirüs kısıtlamaları gevşetildi, mağazalar yeniden açıldı


Miçotakis karara gerekçe olarak, ülke genelindeki günlük vaka sayısının 237'ye ve can kaybı sayısının da 20'lere düşmesini gösterdi.


Yunanistan Kalkınma Bakanı Adonis Georgiades ise kararın bir hafta sonra tekrar değerlendirileceğini; izdiham yaşanması ve vaka sayısının artması halinde mağaza ve işyerlerinin tekrar kapatılacağı uyarısında bulundu.

İşletme sahiplerine ve çalışanlarına 25 milyar euro mali yardım

Esnaf odaları, kepenk kapatma döneminde işyerleri ve mağazaların aylık zararının yaklaşık 3 milyar euro olduğunu açıkladı.


Yunanistan hükümeti ise pandemiden dolayı mağdur kalan işletmelerin sahiplerine ve çalışanlarına bir yılda toplam 25 milyar euro mali yardım yapıldığını açıkladı.
Yaklaşık 10 milyon nüfuslu Yunanistan, AB'nin onayladığı Pfizer-BioNTech aşısından 15 milyon 300 bin doz sipariş verdi.


Ülkede Mart ayı sonuna kadar 2 milyon kişinin aşılanması hedefleniyor. Aralık ayında önce sağlık çalışanlarına ve 85 yaş üstü kişilere aşı yapılmıştı.


Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, belirlenecek bir tarihten sonra AB üyesi ülkeler arasında ancak Covid-19 aşısı yaptıranların seyahat edebilmesini öngören önerisini 21 Ocak'taki AB zirvesinde gündeme getirecek.

Kaynak: BBC Türkçe

Toplantıya damga vuran an! Mesut Özil sorusu...Gelen son dakika haberine göre; Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Ankara'ya resmi ziyarette bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşıyla basın açıklaması yaptı. Bakan Çavuşoğlu, 'Avrupa'dan da olumlu adımların gelmesi sayesinde (AB'yle ilişkilerde) daha pozitif atmosfer içindeyiz. Vize serbestisi hayata geçebilir, bu bir sözdür' ifadelerine yer verdi. Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, 'Onun da benim de çocukluk takımımız. Büyük mutluluk duyuyorum. Türk futbolunun gelişmesine katkı sağlayacaktır. Umarım yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine de itiraz etmezsiniz' dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2021 ALES ne zaman? ÖSYM ALES sınav tarihlerini açıkladı! İşte ALES başvuru tarihi

2021 ALES ne zaman? ÖSYM ALES sınav tarihlerini açıkladı! İşte ALES başvuru tarihi

81 ilde milyonlarca kişiye mektup gitti! Geri sayım başladı

81 ilde milyonlarca kişiye mektup gitti! Geri sayım başladı

Temsilcilik açmayan sosyal ağa reklam cezası

Temsilcilik açmayan sosyal ağa reklam cezası

2021 MSÜ sınavı hangi tarihte yapılacak? 2021 MSÜ sınav başvuruları hangi tarihler arasında alınacak?

2021 MSÜ sınavı hangi tarihte yapılacak? 2021 MSÜ sınav başvuruları hangi tarihler arasında alınacak?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet