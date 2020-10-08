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08.10.2020 - 16:02 |

Yunanistan'dan "29 Ekim" provokasyonu! Türkiye'den anında cevap

Türkiye ve Yunanistan arasında NATO Karargahı'nda yapılması planlanan toplantı öncesinde Yunanistan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kapsayacak şekilde Ege Denizi’nde atış eğitimleri için Navtex ilan etti. Türkiye'de karşı Navtex duyurusu yaptı.

Yunanistan'dan "29 Ekim" provokasyonu! Türkiye'den anında cevap

Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunların diyalog ile çözülmesine yönelik gerekli adımları atarken Yunanistan diyalog masasını devirmeye yönelik eylemlerini sürdürüyor.

Türkiye ve Yunanistan arasında NATO Karargahı'nda yapılması planlanan toplantı öncesinde Yunan yetkililer provokatif bir adım attı. Yunanistan, 29 Ekim’i de kapsayacak şekilde Ege Denizi’nde atış eğitimleri için Navtex ilan etti.

TÜRKİYE'DEN KARŞI NAVTEX

Söz konusu Navtex'e karşılık Türkiye de dün mütekabiliyet kapsamında 28 Ekim’de atış eğitimleri için Navtex duyurusu yaptı.

Yunanistan'ın ilan ettiği Navtex'in iki ülke arasında güven arttırıcı önlemler kapsamında kabul edilen "İki ülkenin milli günlerinde askeri faaliyet planlamama” ilkesine aykırı olduğuna dikkati çeken güvenlik kaynakları, Yunanistan'ın bölgede tansiyonu yükseltmeye yönelik adımları atmaya devam ettiğini belirtti.

“YUNANİSTAN GERÇEK NİYETİNİ BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYDU”

İki ülke askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda yapılması planlanan toplantı öncesinde atılan bu provokatif adımı bölgede çözüme giden yolu kısaltmak yerine daha da uzatmaya yönelik bir çaba olarak nitelendiren güvenlik kaynakları şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk temelinde çözülmesi için çaba harcarken Yunanistan’ın daha önce üzerinde mutabakata varılmış bir ilkeyi bilerek ihlal etmesi gerçek niyetini bir kez daha ortaya koymuştur." 

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