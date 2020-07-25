Yunanistan'dan skandal karar! Atatürk Evi’ni ziyarete kapattılar

Sabah gazetesinden Furkan Haykır'ın haberine göre; Ayasofya'da dün kılınan ilk cuma namazıyla eş zamanlı olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu ev bakım gerekçesiyle üç günlüğüne ziyarete kapatıldı.

Kararın Ayasofya'da namaza kılınan ilk cuma namazına denk getirilmesi ise dikkat çekti. Öte yandan Gümülcine, Selanik ve Atina başta olmak üzere kiliselerin çağrısıyla bir çok şehirde protesto gösterisi ve yürüyüş düzenlendi.