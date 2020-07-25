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HaberlerDünya Haberleri Yunanistan'dan skandal karar! Atatürk Evi’ni ziyarete kapattılar
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25.07.2020 - 10:02 |

Yunanistan'dan skandal karar! Atatürk Evi’ni ziyarete kapattılar

Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından yas tutmaya başlayan Yunanistan'da bayraklar yarıya indirilerek matem çanları çalındı, özel ayinler düzenlendi.

Yunanistan'dan skandal karar! Atatürk Evi’ni ziyarete kapattılar

Sabah gazetesinden Furkan Haykır'ın haberine göre; Ayasofya'da dün kılınan ilk cuma namazıyla eş zamanlı olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu ev bakım gerekçesiyle üç günlüğüne ziyarete kapatıldı.

Kararın Ayasofya'da namaza kılınan ilk cuma namazına denk getirilmesi ise dikkat çekti. Öte yandan Gümülcine, Selanik ve Atina başta olmak üzere kiliselerin çağrısıyla bir çok şehirde protesto gösterisi ve yürüyüş düzenlendi.

Yargıtay’dan babalara "soyadı" müjdesiGaziantep’te yaşayan bir baba boşandığı eşinin hiçbir gerekçe göstermeden çocuğunun soy adını değiştirmesine ilişkin yaptığı itiraz sonrası Yargıtay emsal bir karar daha alarak anneye tanınan çocuğa soyadı verme hakkında ‘çocuğun menfaati’ doğrultusunda yapılabileceğini ifade ederek çocuğa yeniden babasının soyadının verilmesine hükmetti.
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