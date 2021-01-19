MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Yunanistan'dan tehlikeli çıkış: Girit'te kara suları genişletmeyi planlıyoruz
ABONE OL
19.01.2021 - 17:07 | | AA

Yunanistan'dan tehlikeli çıkış: Girit'te kara suları genişletmeyi planlıyoruz

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin Girit Adası’nın doğusunda kara sularını genişletmeyi planladığını söyledi.

Yunanistan'dan tehlikeli çıkış: Girit'te kara suları genişletmeyi planlıyoruz

Dendias, Yunanistan’ın İyon Denizi’nde kara sularının genişletilmesini öngören yasa tasarısının tartışıldığı Parlamentoda konuştu.

Başbakan Kiryakos Miçotakis'in aylar öncesinde Girit’te kara sularının genişletilmesi konusunda görüş belirttiğini anımsatan Dendias, "Ve tabii ki Girit, Girit’in doğu tarafını da kapsıyor. Girit'in doğusunda da kara sularımızı genişletmeyi planlıyoruz." dedi.

Ana muhalefet Radikal Sol Parti (SYRİZA) Sözcüsü Yorgos Katruggalos'un, Yunanistan ve Türkiye arasında yeniden başlatılması kararlaştırılan istikşafi görüşmelerde hangi meselelerin ele alınacağı ve ülkenin kara sularının genişletilmesi konusunda Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığının farklı görüşler dile getirdiği yönündeki eleştirilerini de yanıtlayan Dendias, şunları kaydetti:

"Başbakan’ın belirlediği politikanın dışında bir çizgi izlenmesi mümkün değil. Yunanistan'ın hiçbir başbakanı kara suları meselesini müzakere etmez çünkü egemenlik meselesidir ve müzakere konusu değildir."

'Sınırdaş ülkelerden herhangi biriyle anlaşmalı olarak sınırlandırılmamıştır'

Dendias, Yunanistan’ın kara sularını genişletmesi konusunda sınırdaş ülkeler ile müzakere etmek zorunda olmadığını iddia ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkenin (Yunanistan) kıta sahanlığı konusundaki tezi, Maniatis kanunu ile ifade edilmektedir. Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) meselesine gelince, belirtilen kıta sahanlığı üzerindeki belirli bölgede olay gerçek. Sınırdaş ülkelerden herhangi biriyle anlaşmalı olarak sınırlandırılmamıştır.

Komşu ülkeler, hakkımızı uygulamamızı anlayışla karşılıyor. İtalya, Yunanistan’ın kara sularını genişleteceğini biliyordu ve bu, 'Yunanistan’ın İtalya ile müzakere ettiği' anlamına gelmez. Arnavutluk’un da Yunanistan’a sormadan, hakkını bütünüyle kullandığı gibi."

Otoyolda inanılmaz anlar! Araç kamerasına yansıdıİzmir'de, yolcu otobüsünden kopan çamurluk, arkadan gelen otomobili teğet geçip, refüje çarptı. Trafikte büyük tehlike yaratan çamurluğun kopma ve refüje çarpma anı otomobilin araç kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bursa'da korkunç olay! Ağabeyini 25 kez bıçakladı

Bursa'da korkunç olay! Ağabeyini 25 kez bıçakladı

Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor! Zam geldi, yeni ücretler...

Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor! Zam geldi, yeni ücretler...

İYİ Parti CHP'nin küçük kardeşi haline geldi

İYİ Parti CHP'nin küçük kardeşi haline geldi

Binadan üzerine buz sarkıtı düşen kişi yaralandı!

Binadan üzerine buz sarkıtı düşen kişi yaralandı!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet