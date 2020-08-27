Yunanistan’dan yeni ‘genişleme’ planı!

Türkiye ile Yunanistan arasında gerek diplomasi gerekse de denizlarda süren gerilim devam ederken, Atina, çözüm yerine yeni bir çıkışta daha bulundu. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İyon Denizi’nde kara sularını 6 deniz milinden 12 deniz miline çıkarmayı planladıklarını bildirdi.

Miçotakis, dün Yunanistan Parlamentosu’nda İtalya ve Mısır ile yapılan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmalarının görüşüldüğü oturumda konuştu. Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin 3’üncü maddesince İyon Denizi adalarından Mora Yarımadası’nın ucuna kadar olan deniz bölgesinde “tartışılmaz egemenlik hakları olduğunu” savunan Miçotakis, “Yunanistan, sahada ne kadar güçlüyse müzakere masasında kendini o kadar güçlü hissediyor” ifadesini kullandı. Miçotakis, “Yunanistan’ın büyüdüğünü” ileri sürerek, “İyon Denizi’nde kara sularımızı 6 deniz milinden 12 deniz miline çıkarmayı öngören yasa tasarısını yakında Parlamentoya sunacağız” dedi.

Ülkesinin, “kara sularını genişletme hakkını gelecekte diğer deniz alanları için kullanabileceğini” iddia eden Miçotakis, İtalya ile İyon Denizi, Mısır ile Doğu Akdeniz için yapılan MEB anlaşmalarının, Yunanistan için “tarihsel ve siyasi öneme sahip” olduğunu belirtti. Atina, 9 Haziran’da İtalya, 6 Ağustos’ta Mısır ile anlaşma yapmıştı.

Ankara: Yok hükmünde

Yunanistan Parlamentosu, İtalya ile İyon Denizi için imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmasını onayladı. Parlamentoda yapılan oylamada, iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi, ana muhalefette bulunan Syriza ve Değişim Hareketi Partisi’nin “evet” oyu verdiği anlaşmaya, Yunanistan Komünist Partisi, Yunan Çözümü Partisi ve Mera25 Partisi ise “hayır” oyu verdi. Syriza Partisi’nin, Mısır ile Doğu Akdeniz için imzalanan MEB anlaşmasının açık oylamayla yapılması talebi üzerine parlamentodaki çalışmalara daha sonra devam edileceği açıklandı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, parlamentoda yaptığı konuşmada, “İyon Denizi’nden sonra Girit Adası’nın güneyinde de kara sularını 6 deniz milinden 12 deniz miline genişletme konusunu incelemeye aldıklarını” belirtti.

Türk Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile Mısır arasındaki MEB anlaşmasına ilişkin, “İmzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması, Türkiye için yok hükmündedir. Bu anlayışımız, sahada ve masada ortaya konacaktır” açıklamasını yapmıştı.

NATO DİYALOG İSTİYOR

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Doğu Akdeniz’deki tansiyonun diyalog yoluyla düşürülmesini istediklerini söyledi. Berlin’de yapılan AB Savunma Bakanları Toplantısı’na katılan Stoltenberg, toplantı öncesinde gazetecilere açıklama yaptı. Doğu Akdeniz konusuna değinen Stoltenberg, bölgede gerilimin düşürülmesi ve diyalog yolunun kullanılması gerektiğini söyledi. Stoltenberg, “Türkiye ve Yunanistan yıllardır önemli NATO müttefikleridir. İttifak ruhu ve uluslararası hukuk temelinde Doğu Akdeniz’deki durumu çözmenin bir yolunu bulmalıyız. Almanya’nın ara buluculuk çabalarını memnuniyetle karşılıyorum” diye konuştu. Stoltenberg, Ankara ve Atina ile temas halinde olduğunu aktardı.

EGE’DE DÖRTLÜ TATBİKAT

Yunanistan, Fransa, İtalya ve Güney Kıbrıs, gerilimin tırmandığı bir dönemde Doğu Akdeniz’de üç gün sürecek bir ortak askeri tatbikata başladı. Yunanistan Savunma Bakanlığı, tatbikatın Kıbrıs ve Girit adalarının güneyinde yapılacağını bildirirken, “Doğu Akdeniz’deki tansiyon ve istikrarsızlığın, deniz alanlarıyla ilgili konulara ilişkin anlaşmazlıkları artırdığı”nı savundu. Ortak tatbikata ilişkin Fransa’dan yapılan açıklamada da, 26-28 Ağustos tarihleri arasındaki tatbikatlara helikopter destekli bir fırkateyn ve üç Rafale jetiyle katılacağını duyurdu.

Tatbikata Ankara’dan ise tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransız askeri uçaklarının GKRY’ye inmesinin 1960 Antlaşmaları’na aykırı olduğunu belirterek, “Kıbrıs Adası’nın garantörü olmayan Fransa, bu tutumuyla, Doğu Akdeniz’deki mevcut gerginliklerden sorumlu olan Rum-Yunan ikilisini, tehlikeli bir biçimde gerginliği daha da tırmandırma yönünde teşvik etmektedir. Bir kez daha hatırlatıyoruz: Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi ve Kıbrıs Türkü’nü dışarıda bırakmaya çalışan her girişim hüsranla sonuçlanacaktır” dedi.