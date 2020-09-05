‘Yunanistan’ı en çok Fransa kışkırtıyor!’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO’nun Türkiye ile Yunanistan arasında arabuluculuk yapmak istemesine ilişkin, “Maalesef Yunanistan, NATO Genel Sekreteri’ni yalanladı. Burada yalan söyleyen NATO Genel Sekreteri değil, yalan söyleyen Yunanistan’ın kendisi” dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in, “Türkiye ile Yunanistan’ın teknik görüşmeler gerçekleştirmek üzere anlaştığı” açıklamasına değinen Çavuşoğlu, “Bir kazanın ve bir çatışmanın yaşanmaması için, teknik düzeyde Yunanistan’ın da Türkiye’nin de içinde olduğu görüşmelere başlaması konusunda bizim görüşümüzü sordular. Biz de, ‘Her zaman görüşmeden yanayız, memnuniyetle’ dedik” bilgisini verdi. Çavuşoğlu, “NATO Genel Sekreteri Yunanistan’a da görüşünü sordu ve Yunanistan olur verdi. Oluru aldıktan sonra NATO Genel Sekreteri açıklama yaptı. Ama maalesef Yunanistan, NATO Genel Sekreteri’ni yalanladı. Burada yalan söyleyen NATO Genel Sekreteri değil yalan söyleyen Yunanistan’ın kendisi ve Yunanistan bir kere daha diyalogdan yana olmadığını gösterdi” ifadelerini kullandı.

‘Haklı olan kaçmaz’

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in kısa süre önce kendisini aradığını ve Yunan Dışişleri Bakanı ile bir araya gelme konusunda görüşünü sorduğunu aktaran Çavuşoğlu, tarafsız bir yerde buluşabilecekleri yanıtını verdiğini söyledi. Çavuşoğlu, “Borrell daha sonra Yunanistan Dışişleri Bakanı ile görüştü. Yunan Bakan’ın ‘Hayır’ dediğini öğrendik” dedi. Çavuşoğlu, “Haklı olan diyalogtan kaçmaz. Tezlerini savunabileceğini düşünen bir ülke ya da bir dışişleri bakanı, bir lider görüşmeden kaçmaz” dedi.

Yunanistan’ın haksız olduğunu, AB içindeki ülkelerin de bildiğini, en çok kışkırtan ülkenin Fransa olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Fransa önce Suriye’nin kuzeydoğusunda Barış Pınarı harekatımızla bir terör devleti kurma planı suya düşünce çok sinirlendi ve ‘Niye bizden izin almadınız?’ gibi küstahça edalara büründü... Fransa, Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e destek vererek çok büyük bir yanlış yaptı. Hafter yenildi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron histerik bir hale büründü. O histeriyle beraber ne yapacağını şaşırdı. Hemen arkasından Doğu Akdeniz’de bizim gemilerimizin onların gemilerini taciz ettiğini söyledi. Bunu belgeleyemedi, rezil oldu. Fransa’ya da tavsiyem bu histerik davranışların kimseye bir faydası yok... ”

Öte yandan Çavuşoğlu, dün Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

‘PAYLAŞILIRSA GERGİNLİK AZALIR’

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta artan gerilim hakkında değerlendirmede bulunurken, “Kıbrıslı Rumlar ülkenin karasularını ve sondaj haklarını bizimle paylaşmayı kabul ederse petrol ve doğalgaz arayışından kaynaklanan gerginlikler azalacaktır” dedi. Associated Press (AP) ajansına konuşan Tatar, böylesi bir anlaşmanın Birleşmiş Milletler’in yeniden birleşmeyi amaçlayan görüşmeleri öncesinde yapılması gerektiğini söyledi. Hidrokarbon meselesinin iki ülkenin birçok konuda aynı fikirde olup olmadığına ilişkin bir test olduğunu söyleyen Tatar, “Bu konuda anlaşabilirsek, konunun Kıbrıs sorununun çözülmesinin yanı sıra bölgesel barışın, Rum-Türk dostluğunun sağlanmasında katalizör görevi göreceğine inanıyorum” dedi.

Çok taraflı konferans önerisi...

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasında askeri çatışmaya neden olacağından korkulan gerilimi düşürmek için çok taraflı konferans düzenlenmesi önerisini açıkladı. Avrupalı önde gelen haber ajanslarına demeç veren Michel, 24-25 Eylül’deki AB liderler zirvesinde Türkiye’ye karşı yaptırım olup olmayacağına ilişkin karara varılacağını hatırlattı. Doğu Akdeniz konusunda uluslararası bir konferansın, bölgede gerilimi düşürmek ve diyalog kanalı sunmak için en iyi yol olabileceğini söyleyen Michel, olası konferansta görüşülebilecek konuları Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarının sınırlarının belirlenmesi, enerji, güvenlik ve göç olarak sıraladı.

‘Katkı yapmak istiyoruz’

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya’nın, Doğu Akdeniz’de gerilimin düşürülmesi için katkı sağlamak istediğini belirtti. Merkel’in, Doğu Akdeniz konusundaki tutumunun değişmediğini vurgulayan Seibert, “Gerilimi düşürmeye elimizden geldiğince katkıda bulunmak istiyoruz” dedi. Seibert, tartışmalı konularda mümkünse Yunanistan ile Türkiye arasında bir diyaloğun başlatılmasını da istediklerini belirtti. Steffen Seibert ayrıca, “Engelleri ortadan kaldırmayı, tansiyonu düşürmeyi ve gerilimi artırmaktan kaçınmayı amaçlayan tüm çabalardan memnuniyet duyuyor, destekliyoruz” ifadesini kullandı.