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02.03.2020 - 09:21 |

Yunanlılar mültecilere gerçek mermiyle saldırdı, ölüme terk etti!

Türkiye sınırından Yunanistan’a lastik botla geçmek isteyen bir grup düzensiz göçmene Yunanlılar gerçek mermiyle saldırdı.

Yunanlılar mültecilere gerçek mermiyle saldırdı, ölüme terk etti!

Türkiye’den Yunanistan’a geçmek isteyen bir grup düzensiz göçmen, Yunanlıların gerçek mermi atmasıyla manevra yaparak karaya çıkamadan geri döndü. Canlarını zor kurtaran göçmenler, yine ateş altında bölgeden hızla uzaklaştı. Görüntülerde mermilerin lastik botların çok yakınına düştüğü net bir şekilde gözüküyor. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan bu görüntüler tepki almaya devam ediyor.

ÖLÜME TERK EDİLEN GÖÇMENLERİ SAHİL GÜVENLİK KURTARDI

Orta hatta botları sürüklenen ve Yunan ekiplerince botlarının benzin hortumları kesilen Afganistan uyruklu 35 mülteciyi Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Afgan aile Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin adeta kendilerini ölüme terk ettiğini açıkladı.

Yunanlılar mültecilere gerçek mermiyle saldırdı, ölüme terk etti

Savaş nedeniyle kendi memleketinde iş bulamayan Afganistan uyruklu ailenin fertleri, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde İHA ekibine konuştuktan sonra botlarla Midilli Adası'na hareket etti.

Deniz yolu ile Yunanistan’a geçmek üzere denize açılan göçmenler, Yunanistan karasularına girdiklerinde, Yunan Sahil Güvenlik botları tarafından orta hatta sürüklendi. Göçmenlerin botlarının benzin hortumları kesilerek hareket etmelerine engel olundu. Göçmenlerin imdadına yine Türkiye yetişti.

Yunan askerlerinin kendilerine çok kötü davrandığını belirten Afgan mülteci, "Bizi ölüme terk ettiler. Denizin ortasına geldiğimizde bizim botumuzun benzinini aldılar ve bize küfür ettiler. 'Bizi kurtarın' dedik ama yardım etmediler. Denizin ortasında kaldık. Türk askerinden Allah razı olsun. Bizi gelip denizin ortasından kurtararak çıkardılar" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya ilan etti: O başlar kalmayacak!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Toplantı öncesi Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacak dedi. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Askerlerimizin canına kastedenleri yerle yeksan etmek boynumuzun borcu. Bir an önce Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa omuzlarının üstünde o başlar da kalmayacak" ifadelerine yer verdi.
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