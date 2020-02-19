MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri 'Yurt dışından imamlar 2024 itibarıyla ülkeye gelemeyecek'
ABONE OL
19.02.2020 - 20:16 | | AA

'Yurt dışından imamlar 2024 itibarıyla ülkeye gelemeyecek'

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yurt dışından imamların 2024 yılı itibarıyla ülkeye gelemeyeceğini söyledi.

'Yurt dışından imamlar 2024 itibarıyla ülkeye gelemeyecek'

 

Castaner, France Inter radyosunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Yurt dışından imamlar 2024 yılı itibarıyla ülkeye gelemeyecek." ifadelerini kullanan Castaner, bu konuda Türkiye, Fas ve Cezayir'e bilgi verdiğini dile getirdi.

Castaner ayrıca, ramazanda ülkeye gelen imamların sayısının bu yıl itibarıyla azaltılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün ülkenin Mulhouse kentinde, yurt dışından gelen imamlar, ülkede görev yapan ve Türkçe dahil yabancı dil dersi veren öğretmen ve "ayrılıkçı İslamcılar" hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Türkiye, Cezayir ve Fas'tan Fransa'ya gelen imamların sayısının 300 olduğunu, bu uygulamadan vazgeçeceklerini kaydeden Macron, imamların da Fransa'da yetişmesi ve Fransızca bilmeleri gerektiğini ifade etmişti.

Macron, açıklamasında bu uygulamaya ne zaman son verileceğini belirtmemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Özbekistan ile ticaret hacmimiz 2019 yılında bir önceki yıla yaklaşık yüzde 27 oranında arttı. Ticaretimizin 2,2 milyar dolara ulaşması elbette önemli bir başarıdır. İki ülke ticaretinde ilk kez hem ihracat hem de ithalat verilerinde 1’er milyar doları aşmış bulunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı ile bunu en kısa vadede 5 milyar dolara çıkartmayı hedefliyoruz” dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

19 Şubat Şans Topu çekilişi bu akşam saat kaçta başlıyor? Şans Topu çekiliş sonuçları belli oluyor

19 Şubat Şans Topu çekilişi bu akşam saat kaçta başlıyor? Şans Topu çekiliş sonuçları belli oluyor

Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

75 aile hapishanede yatıyor!

75 aile hapishanede yatıyor!

İşte konaklama vergisi detayları

İşte konaklama vergisi detayları

Sıradaki Haber